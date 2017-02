Vargas "La gente ha dado la cara y ha sabido sobreponerse"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, como era de esperar, no podía ocultar su alegría tras el importantísimo triunfo cosechado por su equipo ante el Salerm Puente Genil en La Juventud por 3-2. El técnico comenzó resaltado que "me ha parecido un partido muy intenso, en el que el Puente Genil ha demostrado la posición que ocupa en la tabla, es un gran conjunto. Y qué voy a decir de mi equipo. Llegábamos con muchas bajas pero hemos sabido sufrir y hemos sabido trabajar para ganar. Además, hemos tenido suerte en algunas jugadas, esa suerte que nos ha faltado en otras ocasiones. Está claro que esto es una Liga en la que la regularidad manda y en la que unas veces tienes fortuna y otras, no. Pero la suerte hay que buscarla y mi equipo la ha sabido buscar, los chavales han estado de diez, tengo que estar orgulloso de ellos, no se les puede pedir más".

El preparador azulino también admitió que "nunca había sufrido tanto como en este partido en lo que va de temporada. Hemos sufrido muchísimo no sólo porque se han adelantado dos veces en el marcador sino porque para levantar el partido hemos tenido que echar mano de gente que no es habitual, que están sin entrenar pero que han dado la cara. Tenemos que agradecerle a todos estos jugadores su esfuerzo. Ángel Corral llevaba tres meses sin poder entrenar por motivos laborales y Albertito Gil ha venido con fiebre y después de dos meses sin entrenar. Me llamó poco antes del partido para decirme que no podía jugar, le insistimos porque no teníamos gente, ya teníamos a dos juveniles en el banquillo, y ha jugado veinte minutos fabulosos. Además, los dos juveniles también han respondido. Poyatos se ha comportado como un veterano, ha sido uno más, y hasta ha participado en la jugada del tercer gol. Con todos los problemas que teníamos, la gente ha dado la cara, han funcionado como un bloque y han demostrado que físicamente el equipo está bien, se ha esforzado hasta el minuto noventa en un campo que no está del todo bien. La verdad es que estoy muy contento del rendimiento de todos".

El Puente Genil ha demostrado su nivel pero merecimos el triunfo, salimos muy reforzados de esta cita"

Vargas, por otro lado, lamentó su expulsión en la recta final del partido: "Mi expulsión la verdad es que no la entiendo, no la comprendo. Me ha echado porque le he dicho que era fuera de juego y ahora no sé qué pondrá en el acta. No es grave lo que le he dicho, no le he insultado, no le he faltado al respeto, siempre intento ayudar a los árbitros y si es por ese motivo por el que me ha expulsado, creo que ningún entrenador de la categoría acabaría un partido en el banquillo".

Bajo el punto de vista del técnico xerecista, estos tres puntos sumados ante el San Fermín suponen "algo más que tres puntos, ya que recortamos distancias respecto a este equipo y, además, le ganamos la diferencia de goles, que siempre es importante a estas alturas. Por otro lado, a nosotros nos da vida porque este partido era complicado por todas las dificultades en forma de sanciones y lesiones. Quieras o no, te llena el bote de agua hasta arriba, es una inyección de moral grande, muy grande. Insisto en lo que ya he comentado antes, este equipo ha sabido levantarse, ha dado la cara y ha vuelto a demostrar que somos una auténtica familia. Estoy muy contento con la actitud del equipo, no tengo más remedio que descubrirme ante mis jugadores por el ejemplo que han vuelto a dar con todo en contra".