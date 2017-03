Vargas "Ha sido nuestro mejor partido fuera de casa, es injusto"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota en Conil por la cantidad de ocasiones generadas por su equipo, sobre todo en la primera mitad: "Efectivamente, el equipo creo que ha trabajado fenomenal, es el mejor partido que ha hecho el equipo fuera de casa y la pena es que nos vatyamos derrotados de este campo porque el equipo ha hecho merecimientos para poder arrancar algo positivo de aquí, creo que es injusto este resultado".

Además de ocasiones muy claras como un mano a mano de David Narváez, hubo un posible penalti por empujón a Pedro Carrión y el que no perdonó fue Joselito Cornejo: "Esto ha sido así, hemos tenido bastante tiempo el balón, si hubiera un programa que contabilizase los minutos que hemos tenido el balón creo que ha sido muchísimo, casi sesenta o setenta por ciento de posesión y esto no se ha trasladado al resultado. La verdad es que el equipo ha hecho bastantes cosas buenas, hemos tocado muy bien el balón, hemos tenido en el segundo tiempo al Conil metido en su área, de hecho el Conil no ha tirado ni una vez entre los tres palos en el segundo tiempo y la verdad es que es una pena que nos vayamos derrotados de aquí porque yo creo que el equipo ha hecho el mejor partido fuera de casa. Por eso el fútbol unas veces es justo y otras injusto, y además el penalti ha sido a todas luces un penalti muy muy claro pero bueno, el fútbol está montado así y nos vamos con esta derrota".

Como no podía ser de otra manera, el vestuario estaba afectado tras el final: "Hay chavales muy abatidos pero también es verdad que nosotros hablamos siempre que cuando se termina un partido con derrota, que nos miremos a la cara y la verdad es que nos pdemos mirar a la cara. Con las muchísimas bajas que traíamos, no olvidemos que tenemos a gente muy importante de baja, con lo que ha puesto en el césped el equipo, la verdad es que es una auténtica pena que el equipo no haya salido victorioso. Incluso hay que hablar que hemos tenido una baja muy importante como Guerrero, que lo mismo si hubiese estado en el segundo tiempo nos hubiese dado la opción de jugar de otra manera, con tres centrales, y meter más gente arriba, pero ya se ha visto que hemos tenido mala fortuna con el balonazo en la cara y nos lo hemos tenido que llevar para el hospital, y después la lesión de Joselito Vega, que son dos hombres fundamentales en este esquema además de la baja tanto de Isra como de Carlos Álvarez, estamos hablando de cuatro hombres que tienen que estar de inicio en el equipo y que no han podido estar, pero los chavales que han jugado han estado fenomenal por el esfuerzo y la intensidad que han puesto y lo cierto es que estoy muy contento con mi equipo".

Ahora, al Deportivo no le queda otra que pensar en el San José, su próximo rival: "Esta era una de las salidas difíciles que teníamos, veníamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas pero no ha podido ser, lo único que queda es trabajar para el domingo e intentar conseguir una victoria".

guerrero y josé vega, lesionados. Guerrero, lateral del Xerez CD, tuvo que retirarse del partido en el Pérez Ureba tras recibir un fuerte balonazo en la cara que le dejó conmocionado, por el que tuvo incluso que ser trasladado al hospital, donde le dieron el alta recomendándole reposo. También cayó lesionado José Vega, que tuvo que ser reemplazado a poco de comenzar la segunda mitad.