Vargas, molesto

David Vidal ha quedado como una opción de futuro para el Xerez CD, en el que Vicente Vargas continúa como entrenador y director deportivo. La reunión con el gallego en la Venta Esteban acabó con el técnico conociendo las condiciones del club -deportivas, extradeportivas y económicas- y con el Deportivo sabiendo las del preparador, y como quiera que a día de hoy la distancia entre ambas partes es amplia, la toma de contacto quedó en una opción de futuro sin concretar nada en el presente, de ahí que desde algún sector del club azulino se asegure que no hubo oferta formal a Vidal.

En el entorno del Deportivo sorprendió la noticia de la reunión, que pocos conocían aunque sí fueron informados por la noche algunos directivos de la AD Afición Xerecista. Eso sí, Vicente Vargas, entrenador del Deportivo, no tenía noticias aunque ayer por la mañana fue debidamente informado de lo que se trató en la reunión por Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista: "El club no le ha ofrecido nada a David Vidal, según me dice el presidente de la Asociación, es David Vidal el que se ha ofrecido al club. Un técnico con el currículum de David Vidal, que haya un compañero que esté entrenando, no entiendo que venga aquí ofreciéndose al Xerez. Creo que es una falta de respeto al entrenador actual del Xerez".

"Entiendo -añade Vargas- que tengo todo el respaldo de la Asociación y tengo todo el respaldo del grupo accionista que viene porque me lo han dicho. Y como director deportivo, para mí no es el perfil que yo buscaría para entrenar al Xerez CD. Con todos mis respetos y reconociendo que David Vidal es un gran técnico, pero no es el perfil que yo buscaría para entrenar al Xerez Club Deportivo".

Vargas deja claro "que tengo contrato con el Xerez CD hasta el 30 de junio de 2019 y que por supuesto no pienso ni dimitir, ni irme ni desaparecer de aquí, entiendo que se está haciendo un buen trabajo, un trabajo de base y hay que seguir trabajando. Otra cosa será cuando acabe la temporada que se hable lo que sea, pero no es el momento. Y no entiendo que se cree este debate que se está creando , y el que lo ha creado es David Vidal con su ofrecimiento al Xerez CD".

Para Vargas, "en estos momentos lo que el Xerez menos necesita es que se cree este problema dentro del club y este problema lo ha creado únicamente David Vidal con su postura", matizando que habla en calidad de director deportivo, "que es el responsable de lo que aquí se haga" en asuntos relacionados con el primer equipo, al que espera que no le afecte toda esta polémica: "En estos momentos en los que estamos viendo que el equipo está saliendo de ahí, está intentando hacer las cosas lo mejor posible, esto es crear un problema donde no lo hay", además de pedir respeto: "No hay que olvidar que yo tengo la misma titulación que David Vidal, que entiendo que debe tener muchos ofrecimientos y muchos equipos para entrenar para venir al Xerez CD. Es un compañero igual que yo y no entiendo que habiendo un entrenador como hay, otro entrenador con el nivel que tiene venga a ofrecerse a un equipo".

Vargas lamenta que Vidal, "conociéndome como me conoce y teniendo el nivel que tiene creo que lo que ha hecho está muy mal hecho, nunca tenía que haber hecho este ofrecimiento al presidente de la Asociación puesto que aquí hay un director deportivo. Creo que es crear un tema o problema donde no lo hay".