Vargas asume la posible marcha de varios jugadores

Vicente Vargas, director deportivo y entrenador del Xerez CD, tiene asumido que la segunda vuelta de la competición va a ser muy dura para su plantilla, ya que se puede quedar corta si se confirma la salida de algunos jugadores importantes. La marcha prácticamente segura de David Polaco al Caudal de Mieres, de Segunda B, le ha cogido por sorpresa y puede ser sólo la primera. El futbolista comunicó ayer por la mañana a su técnico la decisión y está a expensas de resolver algunos flecos con los dirigentes de la entidad.

El centrocampista, de momento, prefiere mantenerse en un segundo plano y ayer acudió a San Isidro del Guadalete para trabajar junto a sus compañeros, otra cosa es que en las próximas horas logre resolver su situación y ya no dispute el encuentro del domingo ante el Ciudad de Lucena en Chapín, el primero de la segunda vuelta de la competición.

David está contento en el XCD y muy integrado en el grupo pero los problemas económicos del club le han llevado a aceptar el ofrecimiento de Segunda B después de haber rechazado otras propuestas de equipos importantes de Tercera.

Vargas confiesa que "Polaco me ha comentado la situación después de que me enterara por la prensa. Me ha explicado que tiene una oferta de un equipo de superior categoría y que quiere marcharse porque es una buena opción tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Hasta ahí llegan mis funciones. Yo puedo decir que quiero que se quede, pero son los dirigentes los que deciden si se queda o se va. No obstante, entiendo la posición del jugador, entiendo que es un profesional que vive de esto y que necesita cobrar y mejorar. Es lógico que quiera solventar este problema con su salida. Ahora mismo, es cierto que está más fuera que dentro pero no lo decido yo".

El director deportivo xerecista tampoco tiene claro que el medio azulino tenga en su contrato una cláusula que le permitiese cambiar de club si recibía una oferta de superior categoría. "Eso no lo puedo confirmar porque Polaco no cerró conmigo el contrato y no sé si finalmente se la incluyeron o no".

El tema de Polaco no le ha agradado pero no quiere ni pensar en más salidas. Hay futbolistas con ofertas y Vargas apunta que "lo mismo que no sabía nada del tema de David hasta que me lo comentó ayer, no tengo noticias de otras ofertas. Todos estos temas es lógico que los futbolistas los lleven bastante en silencio, el club es el último en enterarse, estas situaciones se suelen manejar así. De momento, a mí no me ha llegado nada pero no quiere decir que no existan cosas por ahí. En ese tema, insisto, lo de Polaco me enteré ayer, cuando el futbolista me pidió hablar conmigo al ver que había aparecido la noticia . Espero que no se marche nadie, somos pocos".

La entidad está negociando para intentar desbloquear sus derechos federativos pero si no lo logra y el plantel se queda con menos efectivos aún, la situación sería "muy delicada, bastante mala y desagradable, qué voy contar. Hay que esperar a ver qué sucede porque el plazo par firmar está abierto hasta final de mes y hay tiempo para levantar el embargo que nos impide fichar. La cantidad exacta que necesitamos para solventar ese problema la desconozco, no es mi parcela, pero he preguntado y me han comentado que están en ello. Sería fundamental para poder buscar jugadores para sustituir a los que se puedan marchar".

Por último, aclaró los motivos del adiós de Miguel Ángel Ortega, preparador físico xerecista hasta hace unos días: "Es por lo mismo, la situación económica es la que es, hay problemas con los campos, no estaba cómodo porque no podía trabajar bien, ha sido honrado y le estamos muy agradecidos, yo estaba contento con él. Ahora llega Raúl, que es muy profesional".