Vargas quiere un XCD con aspiraciones de ascenso

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, se mostró ayer muy optimista de cara al futuro del equipo en el homenaje que la plantilla recibió ayer en la Bodega Álvaro Domecq. El técnico azulino desveló que su intención es la de hacer un equipo competitivo, que mire hacia los puestos de ascenso a Segunda División B.

El preparador xerecista apuntó que "ya estamos realizando algunos contactos y hemos hablado con varios futbolistas. Hay buena presdisposición. Lo grave es que como no tenemos oficina, a ver dónde puedo negociar con los jugadores. Espero que a partir de ahora no tengamos más problemas en ese sentido, nos hemos marchado sin hacer ruido. Estamos buscando otra sede para poder trabajar, no quiero echar más leña al fuego, cada uno que valore lo que nos ha pasado esta temporada. Creo que hay muchos jugadores que nos pueden echar un buen cable, están en buena predisposición para venir a reforzar al equipo en Tercera, a ver si somos capaces de traerles. Más que nada estamos sondeando el mercado, hay jugadores de Jerez que se quieren venir con nosotros, a ver qué conseguimos".

Sobre el plantel que piensa configurar, apunta: "Pretendemos mantener el grueso de la plantilla porque se lo ha ganado pero no todos se pueden quedar. Los futbolistas tienen que entender que subimos de categoría y el Xerez CD no puede salir en esta categoría a ser uno más, tiene que salir para intentar buscar uno de los puestos de arriba y para meternos ahí, tenemos que forzarlecer el equipo. Eso nos obliga a dar bajas, ojalá pudieran quedarse todos pero eso no puede ser así".

Vargas, igualmente, quiere "ampliar el cuerpo técnico porque esta temporada hemos tenido muchísimo trabajo tanto Eli como yo. Esta campaña tenemos que tener un preparador físico, la categoría lo requiere, requiere más profesionalización, requiere unos trabajos que los hagan personas cualificadas, nosotros no podemos dedicarnos a todo. Además, me gustaría contar con un segundo entrenador o con una persona que nos eche un cable en labores técnicas. Incorporaciones habrá".

La próxima temporada está a la vuelta de la esquina y el preparador jerezano ya tiene pensada hasta la fecha en la que los jugadores volverán de vacaciones. "Va a depender un poco de la fecha del inicio de Liga, creo que sobre el 10 o 12 de julio podemos volver. La pasada campaña, la Liga arrancó el 23 de agosto y si empieza más tarde, pues volveremos unos días después. La fecha será más o menos esa".

En cuanto a los campos de entrenamieto "aún no sabemos nada, espero que las noticias que lleguen sean positivas. Ya no estamos en Chapín, a ver si ahora no tenemos más problemas y nos buscan a una solución a todo esto. El Xerez Club Deportivo ahora mismo sí vuelve a ser el equipo de máxima categoría de la ciudad junto al Guada, aunque ellos tienen sus propias instalaciones, y no queremos más cosas que los demás, simplemente queremos lo mismo que los demás, queremos el mismo trato. Espero poder disponer de campos de entrenamiento y de juego. Espero que tantos los horarios de entrenamiento como los campos sean consecuentes con la categoría del equipo. Ojalá acabe todo esto pronto. Me gustaría hablar con los políticos tranquilo y que nos llevemos lo mejor posible para no tener problemas de ningún tipo, hay que tener normalidad".