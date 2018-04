Vázquez "Dimos un paso que era obligado"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, siempre se muestra comedido al final de los partidos. Tras imponerse al Xerez CD por 2-0 en un derbi en el que se jugaba la vida no varió el guión. Nada de euforia y cero celebraciones pese a los tres puntos sumados en su enfrentamiento ante los azulinos. "La permanencia no está conseguida ni mucho menos, no hay nada hecho, quedan dos jornadas. No me gustan las matemáticas y no hay nada cerrado, puede pasar de todo, hay que seguir trabajando. Desde hace cinco o seis jornadas nos encontramos en la misma situación, ganas un partido y parece que está todo hecho y lo pierdes y sucede lo mismo al contrario. Esto aún tiene que dar muchas vueltas, está todo muy igualado. Eso sí, hemos dado un pasito que había que darlo, en casa teníamos que ganar para sacar los dos partidos que nos quedaban, hemos solventado el primer test y ahora hay que ir a Ceuta a por todas, a intentar sacar el mejor resultado posible la próxima semana".

En cuanto al choque, el preparador jerezano detalló: "Había que ganar y tanto el equipo como la afición han respondido, así que tengo que dar la enhorabuena a cada uno de los integrantes de mi plantilla como a los aficionados, que se han volcado desde el primer momento para que los puntos se quedasen aquí".

Felicito a la afición por su gran apoyo y desde el primer hasta el último integrante de mi plantilla por el trabajo"

Bajo su punto de visa, el derbi "comenzó muy intenso, lo sabíamos. Los primeros minutos, y ya no hablo como entrenador, lo hago como aficionado, empezó muy intenso y fue emocionante, con oportunidades en una y otra portería. Sabíamos que teníamos que cometer los menos errores posibles, estar contundentes atrás y aprovechar arriba las ocasiones que se nos presentasen. Marín tuvo un par de oportunidades y a la tercera le entró. Luego, llegó la puntilla con el tanto de Canty y antes se nos puso todo más de cara con la expulsión de Guerrero. Luego, todo transcurrió un poco más tranquilo".

Al Xerez CD se lo esperaba "bien, como ha estado. No creo que haya concedido tanto, es que a nosotros nos da igual quién venga a jugar, tenemos que ganar da igual el rival o el lugar que ocupe en la clasificación y tenga los futbolistas que tengan. Siempre vamos a por todas y aquí es muy complicado jugar y adaptarse a las dimensiones, a la intensidad, a las segundas jugadas. Con un jugador menos lo han intentado hasta el final, a pesar de que todo se les puso cuesta arriba. No tuvieron ocasiones muy claras pero si meten el golito, hubiese sido más difícil porque el 2-0 es el resultado más engañoso que hay en el fútbol".

Sobre lo que falta, apunta: "Tenemos que centrarnos en nuestros partidos, lo que tenga que pasar pasará. Igual que esta jornada la hemos terminado con sensaciones buenas, la siguiente no es así porque no lo haces bien y no te acompañan los resultados y llegamos a una última jornada de infarto. Hay que seguir dándolo todo y seguir trabajando. El ambiente ha sido bueno, he visto un fiesta en la grada y todo ha salido bien. El partido, hasta la expulsión, también estaba siendo igualado y creo que los aficionados han disfrutado bastante, aunque los entrenadores sufrimos muchísimo más con ese tipo de juego, nos ponemos a mil porque puede pasar de todo".