Vázquez: "Ganar en Lucena era clave pero no podemos relajarnos"

El Guadalcacín dio un grandísimo paso para conseguir el objetivo de la permanencia ganando en Lucena al Ciudad, un rival al que mete de lleno en la misma pelea y al que además le gana el 'average'. Para el técnico del Guada, Alberto Vázquez, el triunfo era "clave" y también importante "porque ellos dejan de sumar y les ganamos el gol 'average'. Ya todos los partidos que quedan son finales, tanto por arriba como por abajo, todos se juegan las papas y todos quieren ganar. Esta semana han sido tres partidos y había que conseguir una victoria para subir un escaloncito porque tantos empates te hacen sumar pero los pasitos que se dan son muy cortos", aseguraba el míster guadalcacileño.

Los pedáneos no ganaban a domicilio desde el 1 de octubre, en Los Barrios. Vázquez admitía en la rueda de prensa post partido que "si soy sincero, ni me acuerdo. Fuera de casa hemos ganado pocos partidos pero siempre hemos dado la cara en todos los partidos. El equipo compite siempre unas veces jugando mejor y otras peor pero este premio era ya muy merecido porque se han hecho buenos partidos que no han tenido premio".

Con el 1-0, el Ciudad de Lucena se topó con el palo y David Carmona falló un penalti aunque Alberto Vázquez puntualizaba que "se puede decir que el Lucena ha fallado el penalti o que Brian lo ha parado, porque ha hecho una gran parada. Nosotros planteamos el partido para ganarlo y también tuvimos nuestras ocasiones. En la primera parte, con el gol, estábamos un poco rotos y era complicado porque el Ciudad de Lucena siempre quiere el balón y es difícil quitárselo pero al final de la primera parte hemos tenido dos o tres llegadas de peligro. Las ocasiones del Lucena sí fueron muy claras pero no muy numerosas. Creo que por ocasiones la cosa ha estado pareja. En otros partidos hacemos muchas y no las metemos y esta vez tuvimos dos claras y sí han entrado".

Vázquez valoró además el triunfo por cómo afrontó el Guadalcacín el choque en Lucena, sin los jugadores más veteranos, es decir, Lebrón, Piñero, Galiano y Luis Castillo: "Teníamos a diez sub'23 y otros tantos que no pasan de 24 años. Ese hambre y ambición de los jóvenes tarde o temprano te tiene que dar el premio".

Con tres puntos sobre el descenso, Vázquez dijo que "tranquilidad ninguna, porque te relajas y te pasan tres (equipos) por encima. Nos vamos contentos porque el equipo lleva trabajando muy bien muchas jornadas".

Esta vez al Guada le salió redonda la estrategia, con dos goles de Rosales en sendos saques de esquina. "Hay partidos que puedes estar más fluido con el balón, otros defiendes bien o estás acertado, pero el balón parado, si se trabaja bien, te da goles. Otras veces hemos tenido así seis ocasiones y no quiso entrar y ahora entraron las dos; la suerte en este caso la hemos tenido a favor pero otras veces estuvo en contra".

Por arriba empieza a aclararse el panorama pero la lucha por la salvación va a ser una pelea encarnizada: "Le preguntas ahora mismo a cualquier aficionado qué equipos van a descender y te dice una cosa y le preguntas dentro de dos semanas y te dice otra. Todo está muy igualado, va a ser muy duro y hay que seguir trabajando y disfrutar de ese trabajo porque da gusto estar en una categoría tan competida y tan bonita como la Tercera. Está más bonita incluso que otros años".

Por último, Alberto Vázquez mandó ánimos al técnico del Ciudad de Lucena, Diego Caro: "Le tengo mucho aprecio y el fútbol le va a devolver lo que le da, sus equipos tratan muy bien el balón. En la primera vuelta han estado en descenso y yo no he tenido duda de que el Lucena salía de abajo. Ahora la gente tiene que estar tranquila, seguro que Diego saca esto para delante".