Vázquez "Perder con los deberes hechos duele menos"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, ya con los deberes hechos, lamentó la derrota pero le restó importancia y destacó la actuación de muchos jugadores no habituales y de varios juveniles, que plantaron cara a un rival muy experimentado y que se jugaba la vida.

Vázquez explicó: "Empezamos el partido un poco adormilados. De hecho, el gol viene después de tres saques de banda prácticamente iguales, uno por la banda izquierda y dos por la derecha. El equipo ya estaba con los deberes hechos, Los Barrios venía jugándose la vida y eso se nota en lo que a intensidad y concentración se refiere. Nos costó recuperarnos después de encajar el gol pero, poco a poco, fuimos cogiendo la iniciativa, mejorando y queriendo sacar el balón desde atrás. Como he comentado antes, ellos se la venían jugando, marcaron pronto, se ordenaron bien atrás, quisimos pero no quiso entrar la pelota pese a las ocasiones. Cuando el objetivo se ha conseguido, duele perder pero duele bastante menos".

El preparador del Guada apuntó sobre el once que tuvo que improvisar con las bajas: "Teníamos ocho o nueve ausencias, han venido a jugar futbolistas no habituales y han rendido, aunque eso también se nota, se acusa la falta de ritmo que te da la competición. El nivel ofrecido ha sido bueno y los juveniles que han tenido la suerte de debutar también han aportado todo lo que han podido. Yuyu fue nuestra referencia en el centro del campo y en la primera parte, pese a la altura de ellos, ha ganado bastante balones de cabeza pero había que hacer cambios para refrescar al equipo. En la segunda mitad, ha entrado Isma en la banda derecha y también lo ha intentado. Parrado también ha estado bien, nos ha dado eso que nos faltaba en tres cuarto de campo, ha creado peligro, ha dado dos o tres pases muy buenos y ha tenido una ocasión con la izquierda. La pena es que sólo se pueden hacer tres cambios y Carlitos, el pobre, se ha tenido que quedar en el banquillo y no ha podido debutar. Queda otra jornada frente al Alcalá y seguro que tendrá la oportunidad de salir. Para ese partido, a ver si recuperamos a algunos jugadores y ya iremos viendo durante la semana los que se merecen o no estar en función de cómo vayan entrenando".