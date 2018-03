Vázquez "El Puente Genil tuvo hambre y nosotros no estuvimos"

El Guadalcacín dijo adiós a su buena racha de seis jornadas sin perder en las que había sumado 12 de 18 puntos posibles. Lo hizo en Puente Genil, producto de un inicio de partido nefasto. A los seis minutos, los jerezanos ya perdían 2-0 y al cuarto de hora el partido ya estaba sentenciado con el segundo gol de Maero, tercero para los pontaneses.

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, reconocía el mal inicio de su equipo, lo que motivó a cambiar a Orellana y a Borja por Diego Galiano y Marín, cambiando el sistema pasando a defensa de tres buscando superioridad en el centro del campo.

Los resultados lo han apretado todo por abajo, quedan 7 partidos y ahora cualquiera puede salvarse"

El entrenador fue bastante crítico con su equipo: "Esta categoría está muy igualada y no se pueden regalar los primeros quince minutos que hemos hecho. El rival tenía todo el hambre del mundo y nosotros estábamos que no parecíamos estar. A partir de los cambios se ha visto otra cosa, ha estado más compensado el partido pero no podemos regalar ni diez, ni quince ni un segundo porque nosotros somos un equipo trabajador, humilde, y tenemos que dar no el cien por cien sino el doscientos por cien en cada balón; no se puede salir como se ha salido". Con los cambios, "hemos tenido alguna llegada pero no se ha materializado. Se ha puesto todo muy de cara al Puente Genil desde el principio. Esta categoría está muy igualada, te pones por delante y cualquier riesgo que asumiéramos se podía traducir en más goles en contra", explicó.

Vázquez abundó en la situación: "Quitando los primeros quince minutos, el resto sí hemos competido y en la segunda parte hemos tenido el balón pero tampoco el rival cuando va 3-0 va a ir a la contra porque el partido, como quien dice, lo tenía ganado". Así que "a seguir trabajando, quedan 7 partidos y hay que ir a muerte lo que queda".

El técnico guadalcacileño confiaba en que su equipo se metiera en el partido con un gol: "Sabíamos que si metíamos alguna pronto quizá se les podía complicar algo el partido pero no ha sido así. Pero ir 2-0 en el minuto 5 es complicado, ¿ahora qué haces? Es que no hemos sido nosotros, no hemos estado como teníamos que estar. En toda la temporada puedes tener un partido malo: 3-0; pues a trabajar y a pensar en el Sanluqueño, a ver si le podemos ganar en casa. Pero nosotros no podemos salir como hemos hecho, somos un equipo de intensidad, de actitud, de primeras y segundas jugadas, de ir a muerte; es que nada más empezar eran pérdidas y teníamos a tres encima, eso no nos puede pasar", resumió dándole vueltas todavía al partido.

Al técnico también se le preguntó por las opciones del Puente Genil de jugar fase de ascenso y por las de su equipo para salvarse: "Se lo he dicho a Juanmi (Puentenueva, técnico del San Fermín); si enlazas victorias quién quita que no puedas estar ahí hasta el final. Está todo muy igualado y el fútbol son dinámicas y rachas. Desde que está él sólo han perdido un partido y quién dice que no pueden seguir soñando. Por abajo se ha apretado con los resultados que ha habido. Quedan 7 partidos y ahora mismo cualquiera se puede salvar".