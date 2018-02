Vázquez "El San Roque tiene un plantillón"

El Guadalcacín mira con algo más de optimismo el futuro después de sumar cuatro puntos de los seis últimos y romper una racha de trece jornadas sin vencer. La victoria ante el Alcalá "nos hacía mucha falta después de tantas semanas sin poder ganar. El ambiente siempre ha sido bueno durante todo este tiempo pero sí es verdad que esta semana la gente se ha podido soltar y está más liberada. Hay jugadores que están creciendo mucho y con confianza todo el mundo da más", reflexiona el técnico guadalcacileño Alberto Vázquez.

Pese a estar tres meses y medio sin ganar, al técnico no se le pasó por la cabeza arrojar la toalla en ningún momento. "Y mira que en otro equipo igual ya se hubiera tomado otra decisión pero aquí se trabaja con tranquilidad. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza, al revés, me he exigido más y he trabajado más que nunca", facilitándole a la plantilla más datos con los que trabajar: "Si antes hablaba del rival a la plantilla, ahora cada jugador tiene el sábado un informe por escrito pormenorizado, estudiamos más vídeos y vemos nuestros fallos y las cosas que hacemos bien. La idea es que el jugador tenga la máxima información posible". De este modo, tiene "clarísimo" que mientras tenga "ilusión, ganas y fuerza seguiré adelante y eso no tiene nada que ver con los resultados porque no soy resultadista. Yo siempre quiero hacer cosas para mejorar y el día que no tenga esas ganas y crea que esto no lo puedo salvar no hará falta ni que me echen, me voy yo. Pero el equipo se va a salvar", añade.

Del rival de esta tarde, apunta que "es un histórico y llamado a estar arriba. No sé qué les habrá pasado. Tiene un equipazo y un plantillón. Es un equipo que para mí es de los que mejor juega por dentro. Se juntan Tore, Camacho, Ramírez, Sergio Rodríguez, Jojo... tocan muy bien la pelota y por bandas los laterales suben mucho". "Intentaremos que la pelota nos dure porque ellos están hechos para tener el balón y sufren si no la tienen. Recuperar, pase de seguridad y buscar los espacios porque dejan a su espalda", parecen las consignas claras.

Canty regresará al equipo titular ya que Amadeus se quedó fuera de la convocatoria. Del italiano, Alberto Vázquez señala que necesita tiempo para adaptarse a un fútbol distinto del que procede. "Hay que tener paciencia, es un chaval que viene de un fútbol distinto, aquí hay más ritmo. También ha ido entrando poco a poco y a lo mejor en momentos en los que los partidos estaban rotos. Tiene una cosa muy buena y es que no duda, en cuanto ve que tiene 20 centímetros no se lo piensa y dispara, tiene un gran golpeo y además con ambas piernas. Necesita tiempo porque también llevaba tiempo sin competir", finalizaba el técnico guadalcacileño.