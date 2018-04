Vázquez "Nos estamos jugando la vida"

A Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, le motivan partidos como el de esta tarde en Lebrija con dos equipos jugándose mucho: "Me gusta entrenar para estos partidos, si fuese para estar sin jugarte nada no entrenaba". Pese a lo que al Guada le va en el envite, la plantilla azul no acusa presión alguna: "No, ni la quiero transmitir ni la veo, para nosotros es un partido más igual que todo el año, nosotros nos tomamos todos los partidos a muerte. El día que no nos lo tomemos a muerte pasa como sucedió en Puente Genil, que hubo quince minutos en los que nos metieron tres".

Y si el Guada necesita los tres puntos, también la Lebrijana está obligada a ganar si quiere mantenerse en la pelea por acabar entre los cuatro primeros: "Ellos tienen que salir a ganar sí o sí porque si quieren meterse en el play off todo pasa por ganarnos a nosotros".

De esta forma, el equipo jerezano puede tener más espacios en ataque: "Nosotros también queremos ganar, va a ser un partido bonito porque los dos equipos somos muy parecidos en cuanto a intensidad y los dos vamos a querer ganar. Yo siempre lo digo, prefiero jugar con rivales que se estén jugando algo a hacerlo que con contrarios que no se estén jugando nada porque el que no se juega nada siempre juega más liberado, más tranquilo, y muchas veces el que no tiene nada que hacer te monta el lío".

El partido va a ser exigente para los dos equipos dado lo que ambos se juegan: "Vamos a casa de un rival que está a punto de meterse en play off y en teoría va a ser un partido complicado, nosotros tenemos que ir a darlo todo. A estas alturas ya todos nos jugamos algo, tanto por arriba como por abajo, ellos están a un pasito de meterse en play off pero nosotros nos estamos jugando la vida".

De la Lebrijana, Vázquez apunta que "arriba tienen a Chico, máximo goleador de la categoría, y en las bandas a Plusco y Ranchero, que son dos de los extremos más en forma y más desequilibrantes de la categoría, intentaremos hacerlo lo mejor posible para que no tengan su día. Atrás tienen un buen bloque defensivo, trabajan todos y van a una y trataremos de hacerles todo el daño posible, que no puedan estar tan bien como en otros días".

Y es que las opciones del Guada en Lebrija pasan por mantener la fortaleza defensiva, lo que da confianza al equipo: "Claro, somos un equipos que no solemos encajar muchos goles porque trabaja todo el mundo para que no nos creen ocasiones y quizá lo que nos faltan son algunos goles más, si tuviéramos algunos goles más estaríamos mucho más tranquilos pero al final lo de los goles es lo de siempre, los equipos que tienen más poder tienen más gol".