Vázquez "El partido es clave y exige la máxima concentración"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, resalta que el partido en Las Cabezas es "clave" para los intereses de su equipo, ya que una victoria significaría "meter en la pelea a otro rival", al que además se le ganaría el duelo particular después del 0-0 de la ida en el Fernández Marchán. Pero para eso, Vázquez pide a su equipo "concentración máxima" y que no suceda como en la última salida a Puente Genil, donde los jerezanos perdían 2-0 a los 7 minutos y 3-0 antes del minuto 20. "La idea nuestra es ir a competir y si nos traemos los tres puntos mucho mejor. Ganar allí es clave porque meteríamos a un rival más en la pelea, le ganaríamos el gol 'average' y serían necesarios menos puntos para salvarse, porque quedan muchos enfrentamientos directos". Por eso, el entrenador del Guada señalaba que "es un partido de máxima importancia y de ganar daríamos un paso muy importante para estar más cerca del objetivo" pero reconoce que "el Carlos Marchena es un campo complicado porque la gente aprieta muchísimo; ellos ganando un partido casi que lo tienen ya hecho y su idea pasa por ganar algún partido en casa para estar salvados. Esperemos que no sea contra nosotros, que le alarguemos como quien dice esa agonía un poco más".

El técnico no puede contar ni con Diego Galiano ni con Alberto Durán pero en ese sentido está tranquilo porque aunque "todo el mundo es importante, yo estoy muy contento con la plantilla que tengo y estoy convencido de que quien salga lo va a hacer bien, lo mejor posible, y con ganas de quedarse con el puesto. Está todo el mundo con ganas de aportar, están todos enchufados y tengo la tranquilidad de que quien entre lo va a hacer bien".

Eso sí, Vázquez pide al equipo máxima tensión: "Fuera siempre es más complicado sumar y si empezamos contracorriente mucho más. Es importante entrar metidos y ser intensos porque ellos también lo son, trabajan muy bien como bloque y después arriba tienen gente que te dan un plus como Lúa, que es un clásico de la categoría, o Burrita, que este año tiene muy buenos números y está en su mejor momento. Hay que tener la máxima concentración y los menos errores posibles, no darle vida al rival", precisaba.

Por último, mostraba su satisfacción por poder contar de nuevo con Alberto Piñero, confesando que el equipo lo ha echado de menos porque "es un futbolista distinto a todo lo que tenemos, le da mucho sentido al juego y la idea es que esté en los seis partidos que quedan o en los máximos posibles y, si no está, que sea porque haya otro compañero que lo esté haciendo mejor".