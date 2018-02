Vázquez "Es un premio al trabajo de estas trece semanas sin ganar"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, pudo respirar aliviado con el incontestable triunfo de su equipo, que sale de los puestos de descenso aunque con los mismos puntos que el antepenúltimo: "Por fin, la verdad es que sí. Estos jugadores llevaban mucho tiempo haciendo las cosas bien y no se merecían estar trece partidos sin ganar. Ha habido muchos partido en los que no sé cómo llamarlo, la mala suerte o lo que sea, o no ganábamos o no nos llevábamos nada haciendo méritos. Entonces, la verdad es que ya hacía falta y este partido nos va a venir como un premio a todo el trabajo que se llevaba haciendo esas trece semanas en las que no se ha sumado de tres en tres".

Con la victoria y los puntos el Guada sigue en la pelea pero sin relajarse: "Tranquilidad tampoco. La clasificación no hay que mirarla pero en otras jornadas empatábamos y salíamos del descenso y en esta habiendo ganado incluso te podías meter en descenso dependiendo de otros resultados. La clasificación ahora es ficticia, vas para arriba, para abajo... Lo importante es sumar y si sumas de tres en tres, mucho mejor. La semana pasada empatamos, esta hemos ganado y vamos a ir la semana que viene a Lepe con el San Roque a traernos los tres puntos, es un campazo y allí dan ganas de jugar".

Ayer fue clave marcar primero aunque Vázquez puntualizaba que "es importante meter más goles que el contrario, antes o después. Sí, la verdad es que se ha puesto todo un poco más de cara y el rival ya tiene que ir a por el partido. Lo que nos ha pasado a nosotros muchas veces aquí, que el otro equipo se pone por delante y ya no quiere saber nada. Cuando el rival intenta ir a por el partido, como tenga una pérdida, un error o lo que sea, es una ocasión de gol. Por ahí nos ha venido bien empezar marcando, después hemos tenido más facilidad para los otros dos goles".

El Guadalcacín ha mantenido su forma de jugar y fiel a su estilo pese a los resultados adversos y al fin llegó la recompensa: "Claro, es que te puedes poner a cambiar esto o lo otro, pero si el equipo no estaba mal ¿por qué se va a cambiar? Los resultados no estaban saliendo pero el trabajo diario y la dinámica de los partidos, no recuedo ninguno en el que el rival haya sido muy superior a nosotros o que hayamos estado muy muy mal. Es que a nosotros nos crean muy pocas ocasiones, no hay que volverse locos. Hay que confiar en el trabajo y en la gente y hay que seguir, que la victoria va a llegar. Ha llegado hoy (por ayer) y vamos a intentar alargar la racha, todo lo que hemos sufrido en estas trece jornadas vamos a intentar alargarlo ahora. Hay que disfrutar del momento y a partir del lunes ser pesados, pensar ya en el partido con el San Roque en Lepe, ir allí a por los tres puntos".