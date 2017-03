Vázquez "No puedo pedir más a mis jugadores"

Alberto Vázquez acabó satisfecho por el punto obtenido por su equipo frente al Écija y elogió a su equipo por el derroche físico que tuvo que hacer para frenar a un serio aspirante al ascenso. "Una vez más tengo que darle la enhorabuena a mis jugadores porque lo han dado todo en el campo y no se les puede pedir más, máxime con un rival como éste, que desde el primer minuto ha intentado jugar y ha tenido sus ocasiones. Nosotros hemos estado ahí, hemos tenido las nuestras y felicito a todos los jugadores. Hay que seguir trabajando, se ha conseguido un punto más, quedan nueve partidos y hay que seguir igual", reflexionaba al término del encuentro.

Vázquez cree que el Écija ha sido "de los equipos que han venido junto con el San Roque" de lo mejor que ha pasado por el Marchán. "La propuesta que tiene es muy bonita, es la que le gusta al espectador, intentan jugar en campo contrario, si pierden el balón la presión la hacen muy bien. Diría que seguro al cien por cien que va a jugar la liguilla".

Cuando ha tenido que intervenir, Lebrón ha estado increíble, lleva tres o cuatro partidos muy buenos"

Al Guadalcacín le tocó esta vez ponerse el mono de trabajo, fajarse en defensa e intentar aprovechar alguna que tuviese, con Lebrón salvando en más de una ocasión al equipo: "Nos ha costado un poco aunque con la entrada de Robert el juego ha sido algo más fluido y hemos llegado varias veces. Hemos tenido ahí dos, en una hicimos una combinación y Juan Rosillo se resbaló y algún tiro lejano y a balón parado. La verdad es que si ellos tienen la pelota y tú no cuesta trabajo. Han salido bien desde atrás, nuestra presión tampoco ha sido buena del todo y de tres cuartos de campo hacia atrás el equipo ha trabajado muy bien. Las ocasiones que han tenido es porque tienen jugadores que marcan la diferencia. Y Lebrón, cuando ha tenido que intervenir, ha estado increíble. Lleva tres o cuatro partidos bastante buenos".

Vázquez aseguró que la táctica era esperar al Écija para intentar cogerle a la contra: "Si vas arriba dejas espacios atrás y si estás tapando atrás, arriba tienes que dejar. Esto es una manta, si te tapas la cabeza te dejas los pies y al revés y si quieres tapar los dos se rompe por algún lado. Preferíamos estar más seguros atrás y hacernos grandes que ir arriba porque si salen bien de la presión iban a tener sus ocasiones".

También es cierto que el equipo afrontaba el partido con bajas importantes como las de Luis Castillo o Adrián Martín aunque el técnico pondera a toda su plantilla: "El tema de las bajas no se está notando porque todas las semanas tenemos dos o tres y el que entra se parte el alma y parece que tiene una continuidad de varios partidos. Está todo el mundo bien, la gente está muy enchufada y todos se merecen jugar. Tengo la tranquilidad y la confianza de saber que entre quien entre lo va a hacer bien. Se están partiendo la cara por el equipo".

Una de las noticas gratas del Guadalcacín este año es la irrupción de Juan Laynez, central juvenil que se ha hecho un hueco en el equipo titular por méritos propios: "Llevaba una línea bastante buena, tuvo la mala suerte de que se lesionó y ahora ha vuelto y parece que no ha estado parado. El que no sepa que es juvenil cree que es un senior más y que lleva tres años jugando en el equipo. Juega igual desde que era infantil y lo mismo que hacía en el juvenil lo hace ahora en el primer equipo, no le tiemblan las piernas. Si sigue así tiene una proyección increíble". Y preguntado si va a durar en Guadalcacín si sigue a ese nivel comentó que "si es por el bien de él ojalá que nos dure poco".

El Guada ha salido de los enfrentamientos con tres de los cuatro primeros sumando 4 puntos (0 en la primera vuelta) aunque para Vázquez todos los partidos son importantes: "Cada vez quedan menos partidos y todo el mundo busca conseguir sus objetivos lo antes posible. Hemos intentado sacar los máximos puntos posibles y si hemos sacado 4 buenos son. Con todos los que nos enfrentemos ahora se van a jugar algo, tanto por arriba como por abajo. Todos los partidos son complicados".