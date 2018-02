Vázquez "Es un punto que nos da moral"

Alberto Vázquez daba por bueno el punto sumado en el Ciudad de Lepe ante el San Roque porque en el cómputo global el equipo local fue mejor en la primera mitad y el Guada en la segunda, aunque Borja tuvo una ocasión muy clara para hacer el 1-2. "Al final nos vamos con un punto y todo lo que sea sumar siempre es positivo y más fuera de casa", comentaba Vázquez.

El Guada suma 29 puntos y sigue en la pelea por salvarse aunque el técnico aseguraba que "la clasificación la verdad es que ni la miro mucho. Nosotros, a sumar porque la clasificación es un poco ficticia porque sumas dos victorias y parece que ya lo tienes hecho todo y sacas dos resultados negativos y parece que nos has hecho nada. Nosotros a seguir la misma línea, a sumar y la clasificación que vale es la del último partido de Liga", señaló.

Reconoció que en la "la primera media hora nos ha costado entrar, entramos dormidos, les dimos vida y sabiendo los jugadores del San Roque de Lepe con la calidad que tienen no les puedes dar tantos metros porque juegan cómodos y hacen su fútbol. Reaccionamos y en la segunda parte la mejor manera de defender a un equipo que está cómodo con la pelota es quitársela; es complicado y más aquí pero nuestros primeros minutos de la segunda parte fueron muy buenos, hicimos el gol y a partir de ahí nos tocó defender porque ellos dieron un paso adelante y han querido ir a por el partido. Había más espacios, hemos tenido alguna clara, Borja la ha tenido, recuerdo otra no sé si de Adri. Nos hemos podido llevar algo más". La clara ocasión de Borja la vio así: "Estaba ya dentro, normalmente las mete. Ha hecho buen partido, viene de estar unos días malo por gastroenteritis y ha tenido tres ocasiones. Más no se le puede pedir".

También aclaró que sus jugadores no perdieron tiempo al final, al menos conscientemente, atribuyendo al cansancio del césped natural algunos parones: "El nuestro (el campo) es artificial y al final había jugadores que ya no podían. Puede parecer que es para perder tiempo pero es que no podían más. Teníamos que parar el juego todo lo posible porque si el ritmo seguía así nos iba a costar al final", reconoció.

El miércoles toca recibir al líder, el Cádiz B: "Complicados son todos, recibir al líder aún más, pero este punto hay que hacerlo bueno ganando en casa; es el líder pero eso nos tiene que dar más motivación. En casa tenemos que intentar ganar los partidos sí o sí y fuera intentar sumar todo lo posible". Eso sí, "de cara a la moral del futbolista es positivo irse de aquí con un punto porque si nos vamos con cero nos ponemos a mirar ya la clasificación. Veníamos de una racha bastante mala sin ganar y ahora estamos saliendo las cosas bien".