Vázquez "Nos soplan y nos resfriamos"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, espera que su equipo ponga fin a su mala racha de resultados, que empieza a pensar que se debe a un mal fario que le ha debido caer a su equipo. "Nos ha mirado un tuerto. Lo que puede salir mal, sale mal. Este año me han pasado cosas para escribir un libro. Y eso que soy muy positivo y enfoco las cosas por lo bueno pero desde luego es para decir que aquí pasa algo raro. Desde que se lesionó Álvaro todo se ha acentuado". Como ejemplo, pone lo que pasó la pasada semana en Espiel. "¿Qué probabilidad hay que en un centro que ya había sobrepasado la portería llegue un jugador y palmee el balón con la mano? Hasta el otro equipo se quedó parado como diciendo "esto no es normal". El chaval (Juanan) se ha pegado dos días llorando culpándose de la derrota y es que estaba haciendo un partidazo. Ahora mismo a nosotros nos soplan y nos ponemos malos y antes nos caía un chaparrón y nos nevaba y no porque teníamos esa inercia positiva". Y qué se puede hacer para cambiar esta situación. Vázquez lo tiene claro: "Trabajar más. Es la única manera que conozco. Tenemos que estar más concentrados y más atentos y estoy convencido de que esta situación cambia en cuanto consigamos un triunfo y la gente volverá a coger confianza". El técnico sigue fiel a su idea de elaborar el fútbol porque cree que es "el mejor camino" para obtener triunfos y apunta que "hay partidos en los que apenas nos crean ocasiones, que nuestro portero no tiene trabajo, pero cualquier detallito te penaliza", asevera.

De Los Barrios, afirma que tiene "al mejor jugador de la categoría", un pirulo que es duda para el choque de hoy. "Tienen tres jugadores con ficha profesional, Carmona, Rojas y Pirulo. Pirulo es, para mí, el mejor jugador de la categoría. Por este jugador yo pago una entrada. Juegan a un ritmo hasta que le llega el balón a él. En trece partidos con ellos ha marcado 8 goles".

El choque entre penúltimo y último es vital para los guadalcacileños aunque Vázquez apunta que no es decisivo. "A partir de ahora todos los partidos que quedan son claves. Si ganan ellos nos adelantan y si nosotros somos capaces de ganar le metemos cuatro puntos más el gol 'average'. Pero no creo que este partido sea determinante porque ellos, con la línea que llevan, van a salir del descenso y no creo que vayan a pasar apuros. Yo creo que se van a salvar, no es uno de los tres equipos que veo yo abajo".