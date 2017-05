"Veo al equipo sin presión y con una ilusión grandísima"

-una jornada más, el equipo se la juega, ahora en Valverde.

-Haciendo un símil con los partidos europeos, estamos en una semifinal a doble partido y si conseguimos pasar estos dos contra Valverdeña y Chiclana jugaríamos la final contra el Lora. Ya lo dijimos cuando quedaban siete u ocho partidos y estamos en la misma situación porque nadie afloja, los cuatro o cinco equipos que estamos metidos arriba seguimos ganando partidos y para depender de uno mismo hay que seguir ganando.

-Si el Xerez CD se juega mucho, la Valverdeña no menos.

-Yo esperaba que iba a ser uno de los equipos que estaría arriba. Está ahí (abajo) pero con una gran plantilla, es un muy buen equipo y muy difícil de ganar en su campo.

-¿No perder sería un buen resultado?

-Todo lo que no sea perder es bueno porque según se den otros resultados podríamos seguir dependiendo de nosotros. Pero lo que está claro es que tenemos que ir a ganar. Luego, esto es un juego y puede pasar de todo. Pero tenemos que ir a ganar sí o sí porque los tres puntos nos darían autonomía, sin tener que mirar a otros campos. Es el único resultado que de momento nos vale. Es lo que tenemos que tener en la cabeza, ir a ganar.

-¿Cree que van a hacer falta sumar al menos 7 de los 9 puntos que quedan por disputar?

-Van a hacer falta. Creíamos que el ascenso iba a estar entre los 67 y los 69 puntos pero estamos viendo que no, que mínimo 71 o 72 puntos para ascender. Así que para poder subir hay que sumar siete puntos al menos. Otra cosa es que luego se den resultados que nadie espera y entonces las cuentas que hicimos en su momento estarían bien hechas.

-A estas alturas de campeonato, con el equipo tercero, ¿existe presión por ascender?

-Entiendo que no tenemos por qué tener presión. Yo ahora mismo veo al equipo disfrutando, tanto cuando entrena como cuando juega. En estos momentos no veo presión. Veo al equipo con una ilusión grandísima, entrenando con una gran intensidad y con ganas de que llegue el partido. No veo a nadie nervioso.

-¿Es preferible enfrentarse a equipos que ya no se juegan nada o a otros, como la Valverdeña, que lucha por no bajar y necesita los puntos?

-Mentiría si dijera lo contrario. Preferiría enfrentarme a equipos que no se estén jugando nada. Pero nos enfrentamos a un equipo que está luchando por eludir el descenso y es muy difícil. Pensábamos que cuando llegásemos a estas alturas de campeonato iba a ser más fácil pero la competición se ha desarrollado así y nos toca enfrentarnos a equipos que están en esa situación y que son entidades con un gran prestigio. A estas alturas nos tiene ya que dar igual quién sea. Lo que nos importa es que el equipo siga rindiendo como está haciendo hasta ahora.

-¿Espera una Valverdeña menos arropada en defensa al estar necesitada de la victoria?

-Ningún equipo va a cambiar a estas alturas su forma de juego. Ellos tienen una manera de jugar y nosotros también. Otra cosa es cómo se desarrolle el partido. Me espero una Valverdeña que va a intentar ganar por todo lo que tiene en juego. Es un equipo con muy buenos jugadores pero también se va a encontrar un Xerez Club Deportivo con muchísimas ganas e ilusión de ganar.