Se mascó la sorpresa de la década en la Copa del Rey. El Morabanc Andorra dominó al Real Madrid durante casi todo el partido. Llegó a liderar por 16 puntos el equipo del Principado. 21-37 y 24-40, con el vigente campeón inmerso en bastantes dudas, algo falto de energía. Mandó el bravo equipo de Peñarroya por siete puntos en el último cuarto (64-71), por cuatro en el último minuto (78-82).

Llegaron ahí dos decisiones arbitrales trascendentales para la suerte del encuentro. Se anuló una canasta a 44 segundos que suponía seis puntos arriba para el equipo andorrano por dudosos pasos de Shermadini. En la siguiente jugada, antes de que Carroll metiera un triple que daba vida hubo tres rebotes de ataques blancos. En uno de ellos la bola llegó a media pista y Llull cometió campo atrás sin que se señalara nada. Cinco puntos en solfa que cuestan una eliminación y pueden marcar el futuro de la Copa del Rey.

Randolph, salvador blanco con 25 puntos junto a Llull (22), igualó con un triple frontal a falta de 4.7 segundos (86-86). Peñarroya ordenó una jugada para Albicy, que penetró pero su tiro de corta distancia, pero desequilibrado, no encontró red.

La prórroga ya no fue partido, se había finiquitado en los 40 minutos. Los de Pablo Laso rápidamente liquidaron a un heroico equipo andorrano que ya no podía más. Vida extra para el Real Madrid, que encadena 10 victorias seguidas en la Copa del Rey, no pierde desde 2013, justamente en Vitoria.

Honores para el equipo andorrano, en el que Shermadini hizo un traje al juego interior blanco (27 puntos). El cuadro andorrano tiene jugadores con oficio, varios forjados en la LEB que pudieron vivir, en muchos casos, el día más grande de sus carreras. No fue posible, el Madrid sigue vivo.