Villalón y Ridao, vencedores

Antonio Villalón (CN Benalmádena), Susana Ridao (CN Puerto Sherry), Juan José Fernández (CM Almería), la portuguesa Érica Porto y el joven David Sánchez (CM Almería) en la clase Optimist, la tripulación de Pablo Flethes y Manuel Páez (CN Puerto Sherry/CN Sevilla) en 420 y el regatista de El Trocadero, Curro Pavón, en Láser 4.7, se proclamaron ayer vencedores de la IV Regata Ciudad del Puerto, prueba Excellence Cup para la clase Optimist tras la celebración de una prueba más para estos y dos para los Láser y 420.

La Bahía de Cádiz se hizo ayer de rogar retrasando la despedida en una jornada marcada por vientos suaves que obligaban a parar la maquinaria durante más de una hora tras la celebración de una prueba para los Optimist y dos para los Láser y 420, y a anular después cualquier intento de dar una nueva salida a la clase Optimist. De esta forma, pasada s las tres de la tarde se daba por finalizada la cuarta edición de la regata portuense con un total de ocho pruebas disputadas por las clases Láser y 420, y dos menos los Optimist.

En esta clase, Villalón ganó de rentas después de despedirse con un 10º que descarta. El deportista del CNM Benalmádena es sin embargo el claro ganador de la regata y prueba puntuable para la Excellence Cup, con diez puntos de ventaja sobre el gallego Yago Barca (RCN Sanxenxo). A las puertas de podio se queda Iván Páez (CN El Trocadero), quinto, y también dentro del top ten finaliza el andaluz Manuel Álvarez-Dardet, del CN Puerto Sherry, en el séptimo puesto.

Junto a Villalón, campeón absoluto y Sub 16, los otros vencedores de la prueba en la clase Optimist fueron Susana Ridao, del CN Puerto Sherry, campeona femenina Sub 16; Juan José Fernández (CM Almería) y la portuguesa, Érica Porto, campeones Sub 13 masculino y fémina, respectivamente, y el pequeño David Sánchez (CM Almería), ganador entre la flota menor de 11 años (Sub 11).

En Láser 4.7, Curro Pavón (RCN El Puerto de Santa María) confirmó su victoria pero vio recortada su diferencia a dos puntos sobre Javier Torres, del CN El Trocadero, después de que éste ganara las dos últimas pruebas. Cierra podio Thomas Waggott, del RCN de El Puerto.

Impresionantes Pablo Flethes (CN Puerto Sherry) y Manuel Páez (CN Sevilla) en 420, clase en la que se impusieron con siete primeros y un tercero. Ellos descartaron este resultado y también el descarte y la actuación final permitió a dos tripulaciones auparse al podio para quedarse; la compuesta por Lucía Páez y Ángela Merello (CN Sevilla), subcampeonas, y la de Felipe Sánchez y Pablo López, con bandera del club organizador.

Tras la regata se celebró la ceremonia de entrega de trofeos en las instalaciones del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, David de la Encina. Él junto a Santiago Villagrán y Kiko Sánchez Prieto, presidente y director de la Escuela de Vela del RCN de El Puerto de Santa María, respectivamente; y José Reboredo, de la Venencia, eran los encargados de entregar uno a uno los siete títulos absolutos y el resto de trofeos a los ocupantes de los diferentes podios. Todos los campeones recibían unas gafas Costa y un detalle de Konica Minolta, y junto al resto disfrutaban después de una merienda con productos de las firmas DIA y Lidl.

Termina así una cita histórica para Andalucía, por ser la primera vez que esta comunidad logra entrar en el exclusivo circuito Excellence Cup de Optimist que creara en su momento el actual presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, durante su mandato como presidente de la clase Optimist (AECIO). Los resultados de la prueba andaluza que concluyeron ayer se unirán a los de las ya celebradas en Masnou y Torrevieja para dejar el ranking a falta de una prueba más.

La IV Regata Ciudad de El Puerto, Excellence Cup de Optimist, que reunió a una flota superior a los 220 regatistas, contó con la organización del RCN de El Puerto, club que ha sabido estar a la altura de las exigencias del circuito Excellence Cup, ayudado también por las magníficas condiciones de la Bahía en los tres días de prueba. Si algo está claro, es que los campeones lo son después de trabajar muy duro en la búsqueda de objetivos.