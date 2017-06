Viñales y Rossi, a por todas en Assen

Maverick Viñales (Yamaha), líder del Mundial de MotoGP, llega al Gran Premio de Holanda con muchas ganas, pues para él "Assen es un circuito" que le "gusta" y en el que disfruta mucho pilotando.

"Es un trazado bueno para las condiciones de la Yamaha y también para mi estilo de pilotaje", explicó el catalán.

"En Assen he hecho buenas carreras en el pasado y me gusta pilotar allí. Después del fin de semana complicado que pasamos en Cataluña, llego a Holanda muy motivado y con ganas de estar en el podio y conseguir el mayor número posible de puntos", aseveró Viñales.

En la misma línea se expresó su compañero de equipo, Valentino Rossi, quien espera "ser competitivo". "Estoy contento de ir a Assen, especialmente después de los resultados de los dos días de entrenamiento en Barcelona después de la mala carrera de allí, pues encontramos algunas soluciones interesantes que quiero probar ahora en otro circuito", explicó el italiano.

"Queremos probar en otro circuito si las soluciones encontradas son válidas y si nos permiten ir en la dirección correcta. El de Holanda es siempre un gran fin de semana y espero ser competitivo en Assen", concluyó Rossi.

A la caza de los puntos se lanzará también Jorge Lorenzo (Ducati), para el que subirse al cajón más alto del podio en un gran premio de MotoGP aún se antoja difícil.

"Ojalá consiguiese la victoria, pero no está fácil. Todavía no he pensado nada acerca de una celebración especial, pero si gano ya se me ocurrirá algo. Aunque también un podio sería un buen resultado", afirmó el mallorquín, que de momento no ha logrado ganar ninguna carrera a los mandos de su nueva Ducati.

Todo lo contrario que Joan Mir (Honda), líder del Mundial de Moto3 con 45 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Romano Fenati (Honda) y, 48 respecto a Arón Canet (Honda).

El circuito holandés de Assen, el único trazado del calendario que permanece en el mismo desde el inicio del Mundial en 1949, es una pista muy técnica y casi siempre condicionada por la climatología, pues rara es la vez que no llueve durante alguna de las jornadas de competición. Algo que ni mucho menos asusta a Mir, que ya acumula cuatro victorias de siete posibles.