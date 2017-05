Viñales, el más rápido en las pruebas del día después

A buenas horas, mangas verdes. Maverick Viñales marcó el mejor tiempo ayer, en la jornada de pruebas oficiales de MotoGP posterior al Gran Premio de España en el que apenas pudo ser sexto acosado por la Ducati satélite de Petrucci. Ayer, el oficial de Yamaha superó -aunque por poco, solo dos milésimas- a las Honda, dominadoras del domingo y ayer con Marc Márquez rodando más rápido que Dani Pedrosa, vencedor en el histórico triplete.

Viñales acabó ayer tan cariacontecido como el domingo porque en el paddock se aseguraba que el piloto de Gerona comentaba que si en la carrera hubiera llevado los reglajes de ayer, habría tenido ritmo para pelear la victoria: "Hemos probado con depósito lleno y gomas nuevas como en carrera y todo funcionó perfecto. Me he encontrado totalmente diferente, cómodo". Tampoco acabaría nada contento su compañero de equipo, un Valentino Rossi que ha estado perdido y sin dar con la tecla desde que aterrizó en Jerez: ayer, y aunque en jornada de pruebas, solo fue capaz de rodar más rápido que Lowes y el recién llegado Guintoli, que sustituirá al lesionado Álex Rins en Le Mans. Crisis y de las gordas en el garage del campeonísimo italiano... aunque Yamaha anuncie que dedicó la jornada de ayer a probar chasis y neumáticos y que en realidad los tiempos no sean importantes en una jornada de test.

En las pruebas de ayer los pilotos pudieron probar dos nuevos tipos de neumáticos para el tren delantero: Michelin ofreció dos compuestos medios y dos duros (con diferente carcasa a la que acostumbran) para cada piloto. Ahora y tras las pruebas de ayer, habrá tiempo para evaluar los nuevos neumáticos y Lorenzo ya dijo ayer que "yo todavía prefiero el que usamos actualmente. En mi opinión ofrece más agarre sobre todo en el centro de la curva que este nuevo". Márquez dice que la nueva goma "da más estabilidad en las frenadas y más sensaciones en las curvas".