Visita a Sevilla para ganar tranquilidad

Adelanta al Sábado de Pasión el Xerez CD su compromiso de la 32ª jornada de Liga, visita al segundo filial sevillista en la que el Deportivo necesita sacarse la espina del batacazo ante el colista, tropiezo casero que mantiene al equipo de Juan Pedro sin poder relajarse en la pelea por la permanencia. Esto significa que el objetivo para el envite de este mediodía no es otro que no regresar de vacío de la Ciudad Deportiva sevillista porque los cinco puntos de margen con respecto al descenso con los que el equipo azulino encara esta jornada no permiten despistes, máxime estando a siete jornadas para el final de curso.

Con el colchón que supone tener a ocho equipos por debajo en la clasificación, el reto para el Deportivo es mantener esta ventaja y, si es posible, aumentarla; todo pasa por sumar en la visita a un Sevilla C venido a menos en las últimas jornadas y sin opciones de pelear el ascenso visto que el Sevilla Atlético jugará la próxima temporada en Segunda B. Pero más que preocuparse del rival -tratándose de un filial nadie espera desmotivación porque sus futbolistas sí pueden ascender y jugar la próxima campaña en Segunda B además de estar a seis puntos del cuarto-, el Xerez CD se fija en su propio rendimiento y es consciente de que no puede repetir los errores cometidos ante el Castilleja, cuando la primera parte lastró al equipo y acabó propiciando una derrota que nadie esperaba.

Javi Gómez y Paco Borrego, novedades en una lista sin Juanma Aguilar y Carrasco

Ahora se trata de sacarse la espina y cosechar un resultado positivo antes del parón de Semana Santa porque el Domingo de Resurrección no hay jornada y la competición se reanuda el 8 de abril con el derbi ante el Arcos, inicio de la recta final con las seis últimas jornadas del curso en las que el Deportivo, además del cuadro serrano, se medirá a Espeleño, Los Barrios, Guadalcacín, San Roque Lepe y Cádiz B.

Con el recuerdo de la última salida, saldada con una valiosa victoria en Utrera -ese triunfo vale doble tras la derrota con el colista-, el derroche en el San Juan Bosco es el ejemplo a seguir al mediodía. Para ello, Juan Pedro, entrenador xerecista que cumple hoy su octavo y último partido de sanción, cuenta con las consabidas bajas de Gonzalo, todavía recuperándose de su lesión de isquiotibiales; Chato, que sufrió un fuerte golpe en el empeine que le obligó a ser sustituido en el partido con el Castilleja; José Vega, que se ha resentido del edema que sufría en el gemelo; y Alberto, aún convaleciente tras su operación de apendicitis y que sigue sin poder entrenar ya que todavía siente molestias.

De esta forma, el Pirata ha tenido que hacer descartes para confeccionar la lista de convocados y se han quedado fuera por motivos técnicos Juanma Aguilar y Carrasco, además del juvenil Antonio. La convocatoria la forman los porteros Zamora y José Ángel; los defensas Quirós, Paco Borrego, Guerrero, Eladio, Isra y Ángel; los centrocampistas Agu, Javi Gómez -que vuelve tras cumplir sanción- Albino y Javi Falcón; y los delanteros Guille, Juan Benítez, Juanma Marchante y Pedro Carrión.

En el equipo inicial parece segura la vuelta de Javi Gómez al centro del campo en el lugar de Juanma Aguilar, titular el pasado domingo y fuera de la lista; en defensa, el Chino Quirós se postula para ocupar el lateral derecho, con lo que Guerrero pasaría al flanco izquierdo. La duda es si Juan Pedro apostará por Guille de inicio en la mediapunta, porque otra opción es que Juan Benítez juegue por detrás de Pedro Carrión y en las bandas lo hagan Javi Falcón y Albino, como ya hiciese en el San Juan Bosco de Utrera.