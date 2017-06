Los Warriors aspiran a ser dinastía

Mientras los seguidores de los Golden State Warriors viven una auténtica fiebre de compra de todo tipo de mercancía relacionada con el segundo título de campeones de la NBA, el país discute si van camino de ser dinastía.

Por la exhibición que han dado durante los tres últimos años, en los que lo ganaron todo y sólo se les escapó el título de 2016, más por fallos propios que por aciertos de los Cleveland Cavaliers, la opinión general es que es posible.

Especialmente si el núcleo del equipo se mantiene con el entrenador Steve Kerr a la cabeza, además del alero estrella Kevin Durant y el base Stephen Curry.

La llegada de Durant el pasado verano fue la clave que convirtió a los Warriors en un equipo que puede aspirar a todo cuanto desee. Así lo cree también el alero rival LeBron James, quien declaró que "no sólo no es imposible, si no que es factible".

Tras dos títulos en tres años para los Warriors, y el primero conseguido con Durant, no hay duda del gran equipo en el que se ha convertido este plantel.

"Estamos apenas comenzando. Esto es algo que queremos continuar haciendo", avisó Curry, para quien el segundo título es muy distinto respecto al primero que levantó, pues fue gestado tras la amargura del colapso del año pasado contra James y los Cavaliers, cuando los Warriors sabían que debieron salir campeones, pero dejaron escapar una ventaja 3-1 después de haber tenido una temporada de ensueño e histórica, con 73 triunfos en su haber.

Para que la historia no se repitiese fue por lo que llegó Durant. Ahora, los Warriors afrontan el frenesí del mercado de agentes libres, con el objetivo de retener al mayor número de figuras posible para volver a pelear por el título.

El dueño de los Warriors, Joe Lacob, tendrá que tirar de chequera para contentar a Curry, quien al inicio del curso aceptó perder protagonismo con el fin de que Durant estuviera a gusto. Pero Curry terminó liderando al equipo cuando Durant se lesionó. Algo a tener en cuenta.