El XCD se encomienda a La Juventud y a su afición

El Xerez CD vuelve esta tarde (16:30) a La Juventud, un escenario en el que la pasada temporada cimentó su ascenso a Tercera y que esta campaña por la deuda con el Ayuntamiento no puede utilizar, salvo que pase por caja como hoy o el día que visitó Jerez el Sanluqueño. El Deportivo recibe al Salerm Puente Genil en cuadro y después de otra semana convulsa en el tema institucional. El club continúa sin desbloquear los derechos federativos, no puede firmar, no ha abonado a los jugadores nada de las compensaciones pendientes y David Narváez, uno de los futbolistas más importantes para el equipo, ha decidido no entrenar y jugar porque se quiere marchar a Los Barrios al no haber garantías de cobro y no está en una convocatoria compuesta por 17 jugadores, tres de ellos juveniles, Antonio, Reque y el italiano Maikel.

A los azulinos, que remontaron el vuelo una vez superado el ecuador de la primera vuelta, les están empezando a pasar factura todos los problemas, han encadenado cuatro derrotas consecutivas -San Roque de Lepe, Cádiz B, Ciudad de Lucena y Gerena- y necesitan sumar de tres para no complicarse más la existencia en la tabla. En estos momentos, sólo se encuentran un punto por encima de los puestos de descenso y esa renta les está dando vida seguir luchando. Para lograr el objetivo, técnicos y jugadores han hecho un llamamiento a la afición. Buscan que se convierta en el motor que les conduzca a lograr la victoria. Los más fieles nunca fallan y todos esperan una buena entrada en La Juventud.

Vargas, que está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo, tiene las bajas por lesión de Gonzalo, que se encuentra recuperándose de la rotura muscular que se produjo ante el Ciudad de Lucena, y Agu, con una fisura en una costilla. Además, se pierde este enfrentamiento Guerrero, expulsado en Gerena. Alberto está entre los 17 citados pero el centrocampista no está aún recuperado de sus problemas en los abductores. Se probará antes del encuentro y va a intentar al menos estar en el banquillo para intentar echar una mano a sus compañeros ante un rival duro, que les va a crear bastantes problemas en todas las líneas.

Con lo justo, la alineación no puede presentar muchas sorpresas. Zamora repetirá en la portería y al centro de la zaga puede volver Paco Borrego ante la baja de Guerrero, mientras que en ataque estará Pedro Carrión tras cumplir su castigo. Guille puede actuar como segundo punta.