El XCD pretende atar ya a Carrión y Zamora

Vicente Vargas, una vez logrado el ascenso a Tercera División con el Xerez Deportivo tras su agónico empate en Lora, ya ha cambiado el chip. Si hasta el pasado domingo estaba totalmente centrado en su faceta de entrenador para lograr el ansiado objetivo, ahora ya piensa en clave de director deportivo y le queda bastante trabajo por delante en muy poco tiempo. La pretemporada la tiene a la vuelta de la esquina.

El preparador jerezano, que se encuentra este fin de semana en el Punta Umbría en el Congreso Iberoamericano de Fútbol, tiene la intención de mantener el bloque que esta temporada ha llevado al equipo a realizar una gran temporada en División de Honor y a conseguir el salto de categoría, aunque se va a encontrar con el grave problema del presupuesto, que será limitado.

La intención de Vargas es la de "mantener el bloque, que es muy bueno desde hace dos campañas, aunque ahora no depende sólo de mí, también depende de las pretensiones de los jugadores. Nosotros no podremos pagar lo que pagan otros clubes y no va a ser fácil mantener a jugadores que han realizado una gran temporada y que ya están empezando a recibir ofertas".

Al preparador xerecista le gustaría que "nuestros jugadores más importantes continuasen. A quién no le gustaría volver a contar con futbolistas como Pedro Carrión, David Zamora, David Narváez o José Vega, que se unieron a nuestro gran grupo en verano y nos han dado la vida, son todos no de Tercera, de categoría muy superior. Pero no sólo ellos, también nuestros jugadores más jóvenes han destacado, ahí está el caso de Guerrero, que ha crecido a medida que ha ido avanzando la temporada y ha terminado de forma espectacular, ha rendido tanto de central como de lateral. Javi y Rubén también han sumado, todos han aportado su granito de arena y todos son importantes. Lógicamente, con los que llevan más campañas aquí también tenemos que hablar. El grupo humano ha sido una de las claves de este ascenso, el vestuario ha sido una piña que se ha sabido levantar ante tantas adversidades. Es más, creo que tantas trabas nos hizo más fuertes".

El Xerez CD cierra la temporada oficialmente el miércoles al mediodía, a partir de la una y media, con un acto en las bodegas Álvaro Domecq. Allí recibirán un homenaje por su trabajado acenso y serán premiados los jugadores más destacados de la temporada.