El XCD se queda en cuadro

Malas noticias para Vicente Vargas de cara al partido que el Xerez CD debe disputar el domingo, a partir de las doce de la mañana, en el José Juan Romero frente al Gerena. Su equipo se queda en cuadro para visitar al equipo de Alejandro Ceballos.

El entrenador azulino no podrá contar con dos de sus jugadores habituales desde del inicio de Liga y dos de los que más y mejor están rindiendo. Gonzalo Márquez sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral que le mantendrá apartado de los terrenos de juego al menos tres semanas y Pedro Carrión será sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, ya que vio la quinta cartulina amarilla el domingo en Chapín en la cita ante el Ciudad de Lucena.

El lateral derecho se vio obligado a salir del encuentro en el minuto 53, cuando su equipo ganaba aún por 2-0 a los lucentinos y había tomado parte en catorce partidos, en todos desde su llegada a la entidad una vez iniciada la competición, concretamente a finales del pasado mes de septiembre. Tras ser sometido a varias pruebas, tiene una pequeña rotura por la que tendrá que parar.

Carrión, máximo artillero de los azulinos con diez goles, tampoco podrá jugar y también se perderá su primer compromiso de la temporada. Hasta el momento, el atacante había participado en los 19 partidos de la primera vuelta y en el primero de la segunda del domingo y en todos fue titular. Su baja la tendrá que cubrir el preparador jerezano con Guille, que ya salió de inicio ante el Ciudad de Lucena pero escorado a la banda derecha para buscar una solución a las bajas.

Los técnicos estarán además muy pendientes de la recuperación de jugadores como Israel, Alberto y, especialmente, David Zamora. Ninguno de los tres tiene aún garantizado su concurso en Gerena. Por contra, será alga Javi Gómez, que ya cumplió su sanción.

A esas ausencias seguras y a esas dudas, hay que unir el adiós de David Polaco hace unos días y el de Dani Hedrera ayer, que se marcha a Los Barrios definitivamente. El defensa ha cerrado un acuerdo con la entidad y obtiene su carta de libertad a cambio de perdonar parte de las cantidades que el XCD le adeuda.

El jerezano, que llegó a la entidad el pasado verano con mucha ilusión, se marcha decepcionado por la situación y no ha ocultado que le ha costado mucho tomar la decisión. "Me voy con mucha pena, ha sido una decisión muy complicado de tomar, hasta el último momento me lo he pensado y no lo he tenido del todo claro. La situación ya era insostenible y creo que mi decisión es buena para las dos partes".

Hedrera resalta que "estaba muy bien en el Xerez y mi idea era colgar las botas aquí, ojalá no sea un adiós y sí un hasta luego. Comencé a jugar en este equipo, soy xerecista de toda la vida y seguiré siéndole, me gustaría volver si no puede a ser como jugador sí de otra manera".

Por último, a los aficionados les pide que "sigan apoyando al equipo tal y como lo vienen haciendo, que tienen un mérito enorme por desplazarse primero a La Barca, luego a Torrecera y ahora por estar ahí en Chapín. El equipo necesita ese respaldo tan importante. Y le doy las gracias también por sus ánimos, habré estado mejor o peor pero he intentado siempre darlo todo".