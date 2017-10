El XDFC descarta jugar en La Juventud

El Xerez Deportivo Fútbol Club disputará finalmente su próximo partido como local en el Puntas Vela de Rota. Los azulinos tuvieron ayer por la tarde una toma de contacto con el césped del campo de La Juventud en una sesión de entrenamiento marcada por un partidillo ante el Jerez Industrial y la impresión que se llevaron fue decepcionante. El terreno de juego se encuentra en un pésimo estado y los técnicos optaron por el cambio de escenario. Además, hay otro problema añadido. El próximo fin de semana -5 de noviembre ya-, el Jerez Industrial también juega en casa, recibe al Bazán y el encuentro, salvo cambio de última hora, también podría disputarse el mismo domingo por la tarde.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, y Pepe Masegosa, técnico azulino, lo tuvieron claro desde que pisaron el césped. La hierba del campo de 'El Chicle' no está nada bien.

Villegas, director deportivo azulino, explicó tras el entrenamiento y después de descartar la opción de La Juventud. "Teníamos la intención de jugar en Jerez para no perjudicar a nuestros socios, especialmente a las personas mayores y a los que no se pueden desplazar, pero sintiéndolo muchísimo no ha podido ser. El césped no está bien, nos perjudica a la hora de hacer nuestro juego y hay riesgo de lesiones. No estamos sobrados de efectivos, estamos teniendo muchos problemas con las lesiones y hay que tener en cuenta todos los factores. Lo hemos intentado, hemos venido a probar el césped pero los técnicos no lo vemos claro".

De este modo, la cita ante el Ciudad Jardín "se jugará en el Puntas Vela. La Roteña es un club amigo y también nos ha dado facilidades, como en el fichaje de Álex Expósito o en otras ocasiones en las que o nos ha cedido el campo o ha accedido a disputar amistosos. Nos falta ya cerrar el horario de forma definitiva".

En cuanto al entrenamiento en La Juventud, tanto Masegosa como Juan Pedro aprovecharon el partidillo para dar minutos a todos sus futbolistas y también a algunos canteranos pero igualmente hubo otros a los que reservaron y no forzaron pensando ya en sus respectivas citas del fin de semana.

De hecho, por parte xerecista no pisaron el césped de La Juventud futbolistas como Jorge Herrero o Carlos Cuenca, ambos con algunos problemas físicos tras el esfuerzo realizado en el partido de Chapín frente al Estrella el pasado domingo. También trabajaron en el gimnasio Adrián Martín, Bonomo, Álex Padilla o Biri, en pleno proceso de recuperación de sus lesiones.