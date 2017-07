El XDFC se enfrenta esta noche al Rota

El Xerez Deportivo FC disputará esta noche su primer partido de pretemporada, a partir de las nueve, en el Alcalde Navarro Flores. Los de Pepe Masegosa se enfrentarán al CD Rota de Paco Corbeto, equipo que competirá esta campaña en la misma categoría de los azulinos y con muchos exxerecistas en sus filas.

El encuentro servirá para celebrar el 'Trofeo de la Amistad' y como primera oportunidad para que los aficionados de ambos conjuntos vean en acción a las nuevas incorporaciones de las plantillas.

En el Navarro Flores jugará esta temporada David Orihuela, que mañana se enfrentará a sus excompañeros por primera vez, antes de hacerlo durante la temporada oficial en División de Honor. Este estadio, además, trae muy buenos recuerdos al equipo xerecista tras la pasada campaña. Las entradas para este encuentro tendrán un precio de 5 euros y se podrán en las taquillas del estadio una hora antes del comienzo.

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, estuvo ayer presente en el acto de presentación de las equipaciones de su equipo, se mostró satisfecho con los primeros días de entrenamiento, asegura que aún es pronto para sacar conclusiones y que la cita de esta noche en Rota se la afronta como una primera toma de contacto para realizar pruebas.

Sobre el inicio de la pretemporada, el preparador azulino apuntó: "Todos los comienzos son duros, pero la acogida, la actitud de los jugadores, todo ha sido maravilloso. La actitud de los jugadores ha sido impresionante y hemos realizado unos entrenamientos con mucha intensidad".

A la hora de analizar el nivel de sus jugadores, estima que "no ha habido ningún futbolista que me haya sorprendido en particular, están todos a un nivel muy parecido. En el caso de los canteranos, sí que me ha gustado Curro, pero creo que es pronto para sacar conclusiones. Los jóvenes son "chavales con cierta intensidad, pero que aún es pronto para sacar conclusiones importantes".

El sevillano debutará en el banquillo como técnico xerecista esta noche en el Navarro Flores en un partido que califica como "una prueba informal, sin buscar nada concreto. Haremos dos equipos que jugarán 45 minutos cada uno, queremos que jueguen todos los futbolistas".

Padilla y Tamayo no podrán jugar por lesión y aún les queda. Masegosa es sincero: "Creo que ahora mismo nos tenemos que olvidar de ellos. Están haciendo un trabajo a parte, la pretemporada es larga y hay mucha gente en sus puestos a los que tenemos que ver".