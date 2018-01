El XDFC, sin margen para un error ante la Olímpica

Sin margen para un nuevo error. El Xerez DFC, después de su decepcionante derrota en el San Sebastián frente al UP Viso, está obligado a seguir haciendo de Chapín un fortín ante la Olímpica Valverdeña por varios motivos: primero para ganar autoestima, segundo para no perder de vista al Coria, que es ahora líder con dos puntos de ventaja, y tercero para agradar a una afición que durante la semana ha mostrado su cara más crítica con el equipo por su trayectoria fuera de casa desde el inicio de la competición. La quinta derrota en Liga y la quinta fuera de casa colmaron el vaso de la paciencia de unos seguidores exigentes, que consideran que su plantilla está más que capacitada para mostrar mejor imagen. Lamentan la derrota pero más el nivel de juego exhibido en el campo visueño.

De todos modos, los xerecistas como locales son otra historia. El cuadro azulino está intratable cuando actúa como anfitrión, ha sumado los 27 puntos que ha puesto en juego y así debe seguir mientras no mejore como visitante para no perder la estela del cuadro de Puma, que esta semana recibe esta mañana al Cartaya en el Guadalquivir, por lo que los de Masegosa ya sabrán cuando salten al césped si pueden recortar diferencias o están obligados a vencer para mantenerse a dos puntos. El Pozoblanco, que se ha colocado tercero, se mide al Ciudad Jardín, colista de la categoría y, a priori, no debe tener demasiados problemas para sacar su compromiso adelante. En estos momentos, los pozoalbenses son terceros con un punto menos que el Xerez DFC.

El preparador azulino lleva toda la semana mentalizando a sus jugadores de la importancia del encuentro, el equipo ha entrenado con intensidad y el sevillano asegura que los futbolistas tienen ganas de competir para borrar la mala imagen de su última cita. Con el trabajo psicológico realizado, el físico también le ha ido bien a los xerecistas, ya que la enfermería se ha quedado vacía. El centrocampista canario Adrián Martín era el único azulino que arrastraba molestias y las ha dejado atrás. En principio, está en la lista de convocados, otra cosa es que finalmente el técnico se decante por sacarle de inicio después de bastante tiempo con problemas físicos. Además, para este compromiso también son altas tanto Jorge Herrero como el capitán José Manuel Barba, una vez cumplidos sus respectivos encuentros de sanción. Pero hay más, Manuel Heredia, extremo jerezano fichado esta misma semana procedente del Atlético Sanluqueño, también va a estrenarse ante la afición.

De este modo, si para completar las dos anteriores convocatorias Masegosa tuvo que tirar de juveniles de cara al choque de hoy cuenta con diecinueve jugadores, por los diecisiete que viajaron a El Viso contando a los juveniles Juanan y Juli Pendín. Tras la última sesión de entrenamientos, todos están convocados y antes del encuentro le tocará realizar un descarte.

Respecto al once, Masegosa realizará algunas variantes respecto a la pasada semana y recuperará para jugar en Chapín su esquema habitual. En defensa, lo normal es que Sergio Iglesias vuelva al lateral derecho y Padilla volverá a ocupar el flanco izquierdo, con Joaqui y Lebrón como centrales. En la medular, Jorge Herrero volverá a realizar las funciones de pivote defensivo, con Adri o Bonomo para oxigenar el juego. En la banda derecha estará Bello y en la izquierda Carlos Cuenca con Caballero desempeñando funciones de mediapunta. Javi Tamayo, como siempre, será el referente en ataque.

Arsenal ofensivo para intentar doblegar a una Olímpica Valverdeña que no llega a Jerez en su mejor momento, aunque el cuadro onubense está instalado en la mitad de la tabla clasificatoria con veintidós puntos, sólo dos más que el Rota que marca la zona de descenso a Primera Andaluza. Los valverdeños cayeron en su campo por 0-4 ante el Coria y tienen las bajas de Pablo Oliveira, lesionado, y de Berenguer, sancionado con un encuentro.