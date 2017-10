"El XDFC era un transatlántico y ahora es un portaaviones"

El Estrella San Agustín se convirtió la pasada temporada en el equipo revelación del Grupo I de División de Honor. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y con jugadores que no cobraban -su único premio era una convivencia cada viernes al final del entrenamiento y un fin de semana en Conil tras terminar la competición- luchó hasta el final por un puesto en Tercera División con los conjuntos más fuertes del grupo. Se quedó a las puertas del milagro. Su quinta plaza, de haber ascendido el Arcos de Pérez Herrera, le hubiese permitido ser ahora entidad de categoría nacional.

Tras dejar el listón a una altura de vértigo, el inicio de campaña no fue fácil y los alcalareños, con el bloque del pasado ejercicio y la llegada de jugadores diferentes a los que tenían, perdieron los dos primeros partidos de Liga ante Pozoblanco y La Palma. Les costó adaptarse a su nuevo rol. Ahora, encadenan ya cinco jornadas sin perder, tienen once puntos (tres triunfos y dos empates), se plantan en Chapín con la misma ilusión de la pasada temporada y aspiran a sumar.

Carlos Conejero repite en el banquillo. Enamorado del fútbol y habitual en los campos porque "me apasiona este deporte y es mi obligación conocer a los rivales", tiene los pies en el suelo y sabe que "repetir temporada es complicadísimo, casi imposible. Podemos hacerlo mejor o peor pero cada una es diferente. La campaña pasada fue impresionante a todos los niveles".

-¿Cómo llega su equipo a este partido tras superar al Coria? -El inicio de temporada ha sido raro para nosotros por distintos motivos. No empezamos bien porque a los jugadores le afectaron a nivel psicológico algunos problemas que tuvimos durante el verano y la presión siempre está ahí. El curso pasado éramos el equipo revelación y ahora ese factor sorpresa ha desaparecido, todos los rivales nos conocen y todo el mundo espera mucho de nosotros. Todo ha sumado y perdimos los dos primeros partidos de Liga. Luego, hemos ido mejorando y ahora nos encontramos en el mejor momento desde que comenzó la competición. El domingo dimos un paso importante porque ganar a uno de los gallitos de la categoría siempre te da un plus importante de motivación. Llevamos cinco partidos sin perder y tres con la portería a cero. Estamos muy ilusionados con nuestro regreso a Chapín. Llegamos ilusionados e incluso con más fe que la temporada pasada, también más preparados mentalmente. Podemos puntuar y ¿por qué no ganar? Competir vamos a competir a tope.

-¿Qué diferencia hay entre la Estrella de la pasada temporada y la de la actual?

-La principal es la madurez. La base del equipo es prácticamente la misma y tenemos la misma idea de fútbol a todos los niveles.

-¿Cómo ve a este nuevo XDFC de Pepe Masegosa?

-Este Xerez DFC es mucho más compacto, más directo y con más pegada que la pasada temporada pero creo que es algo menos combinativo y más directo.

-¿Le considera mejor equipo que el de la pasada campaña?

-Ya he comentado que me parece que Edu Villegas ha formado un bloque compacto y la principal diferencia con el del año pasado es la velocidad de sus hombres de ataque, es más vertical. Biri no está pero sí que están Caballero, Barba, Cuenca o Bello, que marca diferencias y siempre hay que tenerlo muy en cuenta. La temporada pasada comenté que el Xerez era un transatlántico y ahora se ha convertido en un portaaviones.

-Estuvo en Lebrija el domingo, ¿qué conclusiones saca de ese encuentro? -De cara al de esta semana en Chapín ninguna. No puedo tener a ese partido como referencia, el Xerez de fuera de casa es totalmente diferente al de Chapín. Ni a mí ni a mis jugadores nos va a servir de referencia. Perdió pero no me vale de nada.

-¿Qué tipo de partido espera en Chapín?

-Va a ser tremendamente complicado. Entiendo que si somos capaces de anular a sus jugadores de ataque tendremos opciones. Sus extremos son buenos y rápidos y siempre generan problemas. Tendremos que aplicarnos para anular a Barba, Bello, Caballero y Cuenca, sus futbolistas más versátiles. Es muy importante que esos jugadores no participen y que no tengan continuidad en el juego. Tenemos nuestras armas y las tendremos que emplear para tratar de sacar el mayor rendimiento posible al equipo.

-Dicen que esta temporada la categoría es más floja, ¿usted cómo la analiza? -Es bastante más igualada que la de la campaña pasada y con esto no quiero decir que sea ni mejor ni peor. Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera.