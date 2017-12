El Xerez CD confía en levantar el bloqueo de los derechos federativos que pesa sobre la institución para poder reforzar la plantilla con vistas a la segunda vuelta de competición que los azulinos inician el próximo 7 de enero en casa recibiendo al Ciudad de Lucena.

La deuda del club azulino con la Andaluza de Fútbol y el Colegio de Entrenadores no es ni mucho menos nueva. Al contrario, la arrastra desde hace ya algunas temporadas aunque siempre ha terminado negociando un plan de pagos: en agosto antes de iniciar el campeonato -para poder cursar las licencias de los futbolistas y técnicos- y un segundo en diciembre al que, como en temporadas anteriores, no ha podido hacer frente debido a la precaria situación económica que atraviesa el club. La deuda global ronda los 20.000 euros aunque la Federación suele levantar el bloqueo si se lleva a cabo un fraccionamiento, como ha ocurrido en años anteriores. El club azulino estima que cinco mil euros bastarían para que el órgano que preside Eduardo Herrera levantase el bloqueo federativo. El problema es encontrar esa cantidad ya que Afición Xerecista no tiene margen de maniobra y está por ver si el grupo que se ha hecho con un paquete de acciones apuesta, dado que además de levantar el bloqueo habría que pagar las fichas a los jugadores que llegasen. El XCD tiene todo el mes de enero para solventar esta situación y reforzar una plantilla de cara a una segunda vuelta que se presenta complicada.