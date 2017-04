El Xerez CD disputa hoy la primera de sus siete finales

El Xerez CD se juega esta tarde, a partir de las seis y media, gran parte de sus opciones de mantener intacto su sueño del ascenso. Los xerecistas visitan al colista Almodóvar del Río y tienen la obligación de sumar los tres puntos. Todo lo que no sea vencer podría conducirles a despedirse de seguir de lleno en la pelea.

Además, el partido se disputa en una jornada en la que el líder Cádiz B, con 65 puntos, recibe mañana al Puente Genil, con 61 y el Ciudad de Lucena, 57, al Estrella, con 55. Los azulinos son quintos con 53. Puede pasar de todo en función de los resultados que obtengan los primeros cuatro clasificados en sus encuentros pero lo que tienen claro es que todo lo que no sea ganar al colista sería un revés y decir prácticamente adiós al sueño.

Juanito Benítez, con problemas laborales, es la única duda azulina para esta cita

La trayectoria tanto de un conjunto como de otro invita a ser optimistas, ya que los cordobeses sólo han ganado tres compromisos en lo que va de Liga y los xerecistas ofrecieron un buen nivel ante el Estrella San Agustín, en un partido que terminaron empatando a dos en la última jugada de un descuento de más de diez minutos.

Ese descuento ha dejado secuelas. Albertito Gil ha sido sancionado con tres partidos por insultar al colegiado y Vargas tampoco podrá sentarse en el banquillo por acumulación de amonestaciones. Tampoco podrán jugar los lesionados José Vega y Barragán. Casares tampoco llega a tiempo y Corral no viajará por problemas laborales.

Precisamente sobre el estado de los lesionados, Vargas manifestó que "José Vega está totalmente descartado porque durante la semana ha estado acudiendo a los entrenamientos y lo ha intentado pero no ha podido ser. Se ha hecho nuevas pruebas y le dicen que no tiene nada ni en las resonancias ni en las ecos pero él sigue con molestias cuando corre, así que es mejor esperar hasta el día 23 que no volvemos a tener Liga. Para entonces, ya habrá tenido al menos seis semanas de descanso y estará listo para el partido ante el Pinzón. Por contra, Casares sí que va mejorando rápido. La semana pasada sufrió bastante, terminaba cansado los entrenamientos pero, aunque aún le falta algo de ritmo, es un jugador con poco peso, que recupera la forma rápido y es importante recuperar a un futbolista que considerábamos perdido al no poder firmar".

Su intención es la de repetir once pero no sabe si podrá hacerlo por los problemas laborales de Juanito Benítez, que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana. En ese sentido, subraya: "Nuestros jugadores dependen de sus trabajos y esta semana, por ejemplo, Juanito Benítez apenas ha podido entrenar. A ver qué hacemos porque otros compañeros sí han trabajado otros que están bastante bien. Él es un futbolista muy importante pero para jugar hay que entrenar". Si Benítez no sale de inicio, Carlos Álvarez tiene todos los números para suplirle.