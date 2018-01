El Xerez CD, paralizado

El Xerez CD encara la recta final del mercado invernal -termina el próximo día 31- totalmente bloqueado y sin demasiadas esperanzas de encontrar solución a los múltiples frentes que tiene abiertos. El Deportivo sigue sin desbloquear los derechos federativos y con la continuidad de David Narváez en el aire, aunque el mediapunta azulino cada vez tiene más claro que su futuro está fuera de la entidad, ya que ni le pagan los atrasos ni se lo garantizan y tampoco ofrecen soluciones a los problemas económicos del resto de sus compañeros.

Mientras, Vicente Vargas, director deportivo y entrenador xerecista, tampoco puede cerrar las conversaciones que mantiene con al menos cuatro jugadores para reforzar un plantel que se ha quedado sin David Polaco y Dani Hedrera en las últimas semanas.

Al no abonar a la Federación la cantidad pactada, no puede realizar fichajes y corre el riesgo de quedarse sin algún integrante más de su plantel en los próximos días, ya que hay jugadores con ofertas importantes.

En el plano deportivo, la plantilla volvió a entrenar ayer por la tarde en Nueva Jarilla y hoy lo hará en Jerez para terminar de preparar la cita del domingo en La Juventud ante el Salerm Puente Genil, un rival que se está mostrando muy fuerte en el Manuel Polinario, escenario en el que no ha perdido, pero que fuera no está tan firme. De hecho, lejos de su campo ha perdido cinco de los once enfrentamientos que ha disputado, ha empatado tres y ganado otros tres. El último triunfo de los pupilos de Juan Arsenal llegó el 26 de noviembre pasado. Se impusieron al Gerena en el José Juan Romero por 0-1. Luego, cayeron en Alcalá (1-0), Cabecense (4-3) y Algeciras (4-0).

Vargas tendrá que volver a hacer cambios de cara a esta cita, ya que pierde a Guerrero y es probable que Narváez tampoco pueda jugar. Alberto ha mejorado y podría ser la gran novedad en la lista de convocados.