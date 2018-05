El Xerez CD pretende que la fiesta sea azulina

El Xerez CD cierra la temporada 17/18 con un derbi en El Rosal con mucho en juego. Los azulinos se enfrentan al Cádiz B (12:30) con el descenso directo eludido tras la goleada al San Roque de Lepe la pasada jornada en El Torno pero con el temor de ocupar las plazas 17ª o 16ª, que le podrían condenar aún a perder la categoría si hay descensos en cascada de Segunda División B y no se producen ascensos a la categoría de bronce.

Para eludir cualquier peligro ante un rival que lucha por proclamarse campeón de Liga, los xerecistas necesitan puntuar, aunque también podrían librarse de esos puestos en función de los resultados que obtengan otros equipos implicados en la 'guerra'.

Los amarillos necesitan los tres puntos o firmar el mismo resultado que consiga el Ceuta en su visita al San Roque de Lepe para ser primeros de manera matemática y encarar así el asalto al ascenso con más opciones. De ser primeros, tendrían dos oportunidades.

La Feria y el esquivar las tres últimas posiciones han marcado una semana en la que los azulinos han tenido tiempo para divertirse, respirar y recupera la mejor de las sonrisas, apagada en las últimas fechas tanto por los resultados como por el fallecimiento de Miguel Romero 'Matarratas', en quien todos pensarán si son capaces de plantar cara al líder.

Lejos queda ya aquel XCD-Cádiz B de la primera vuelta disputado en Chapín en el que los de Mere dieron todo un repaso a los de Vicente Vargas y que acabó con el resultado de 1-3. Precisamente el atacante David Toro, autor de dos de los tres goles cadistas en Jerez, se va a perder este compromiso por sanción, ya que vio la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo en Lebrija. Por el mismo motivo, acumulación de cartulinas, no jugará el lateral Momo Mbaye. Además, en el cuadro amarillo no estará Ezequiel, con un esguince de tobillo que se produjo ante la Balompédica. Igualmente se pierden este último envite liguero los laterales Braganza y Cubero, este aún no disponible aunque ya esté entrenando con el grupo pero a menor ritmo.

Pero no todas son malas noticias para Mere. El entrenador del filial cadista recupera al mediapunta Jordi Tur, que ya entrena desde hace días con el resto de sus compañeros tras varias semanas apartado de los terrenos de juego por lesión y está bien físicamente.

Juan Pedro sólo tiene la baja del lesionado Carrasco y recupera a Guerrero, que se perdió el encuentro ante el San Roque por sanción. El defensa podría ser titular en el centro de la zaga junto a Ángel, con lo que Israel adelantaría su posición hasta la medular.

La lista de convocados del Deportivo la integran todos los jugadores disponibles y el preparador azulino tendrá que realizar un par de descartes justo antes del inicio del encuentro. Los citados son David Zamora, José Ángel, Paco Borrego, Gonzalo, Eladio, Álvaro Guerrero, Chato, Ángel, Juanma Aguilar, Albino, Alberto del Río, Javi Gómez, 'Chino' Quirós, Israel, Pedro Carrión, Juan Benítez, José Vega y Guille.

Mere no ha dado pistas sobre el posible once titular pero tendrá que retocarlo respecto al de la pasada jornada por las sanciones. El entrenador amarillo se guarda sus cartas y ni los propios futbolistas saben aún los nombres de los once elegidos para salir de inicio.