El Xerez CD, a dos puntos del ascenso

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, terminó el encuentro ante el Almodóvar del pasado sábado satisfecho por el resultado, la actitud de los jugadores y el importante paso al frente dado con la goleada al colista Almodóvar de cara a mantener sus opciones de ascenso y mucho más feliz se encontraba ayer después de los resultados que se dieron en los dos partidos que enfrentaban a los cuatro primeros clasificados de División de Honor. El Cádiz B se impuso al Salerm Puente Genil por 3-0 y Ciudad de Lucena y Estrella empataron a tres. Esos resultados dejan a su equipo cuarto en la tabla, igualado a 56 puntos con el Estrella pero con la diferencia de goles ganada, y a sólo dos del Ciudad de Lucena, que es tercero con 58.

El preparador azulino resaltó que "aquí no paramos, he estado viendo el Cádiz B con el Puente Genil y el partido ha sido bueno, ha estado marcado por el Levante. El Puente Genil no está acostumbrado a jugar con tanto viento y lo ha acusado. La primera parte ha sido más igualada pero en la segunda, el Cádiz B ha sido muy superior, a ellos ya el ascenso con este triunfo no se les escapa. En cuanto al empate del Ciudad de Lucena no es que me lo esperara porque tiene un buen equipo y se encuentra en un buen momento pero sabía que el Estrella le podía dar problemas, compite muy bien, nunca baja guardia, es un equipo con envergadura y es difícil de parar".

No sé aún cuántos puntos más vamos a necesitar, lo que vamos a intentar es ganar las seis finales que restan" La primera parte en Almodóvar fue excelente, el equipo salió metido y sabiendo lo que nos jugábamos"Con el Pinzón en La Juventud los chavales merecen ver las gradas llenas, con su apoyo ya vemos que vuelan "

Restan seis partidos y tras los resultados, apunta que "sigo pensando que hay que ir jornada a jornada, no lo podemos afrontar esto de otra manera. Ojalá ganemos las seis finales que nos quedan, lo que no sé es lo que podemos necesitar para ascender porque eso ya depende de otros resultados. Vamos partido a partido, aquí cambia todo de una jornada a otra. Esta categoría es dura, aunque hay gente que dice lo contrario, es como una Tercera División, es fuerte y la prueba es que para subir se van a necesitar muchísimos puntos".

En cuanto a la goleada en Almodóvar, apunta: "Teníamos que ganar sí o sí pero, como ya dije en la previa, había que ir con respeto porque todos los rivales lo merecen. El partido estuvo bastante bien, el equipo sabía lo que se jugaba y los primeros 45 minutos fueron excelentes, la verdad es que arrollamos al Almodóvar con los cinco goles, que pudieron haber sido siete. En la segunda, ya con tantos goles puede parecer que bajamos el pistón pero no fue así. Su portero fue el mejor, seguimos creando ocasiones y estrellamos varios balones en los palos. Además, hicimos los cambios bastante pronto para que los futbolistas más habituales descansasen y los que menos minutos tienen jugaran más".

A Vargas le tocó ver los toros desde la barrera por sanción y "no sufrí demasiado porque marcamos pronto. Estaba cómodo en la zona en la que me situé porque no había gente, pude dar instrucciones sin problemas. De todos modos, en el banquillo estaba Eli, mi hombre de confianza, y con él estaban en buenas manos, está muy implicado y los dos sabemos lo que queremos".

Hace una semana, el Xerez CD sufrió en Alcalá un mal arbitraje. El sábado en Almodóvar le enseñaron tarjeta verde a Quirós por juego limpio. "Lo de Alcalá fue incomprensible, aún le sigo dando vueltas, no es normal que un árbitro haga lo que él hizo, uno no puede decir lo que siente en esos momentos porque luego llegan las sanciones pero hizo cosas antirreglamentarias y pudo con nosotros. El de Almodóvar estuvo bien, no le dimos problemas y nos premió por nuestra forma de ser deportivos".

Ahora, toca descanso y el día 23, el equipo recibirá en La Juventud al Pinzón en una nueva final. A la afición, le pide "que nos anime, que a falta de tres partidos en casa necesitamos respaldo para intentar ascender, a ver si vemos llenas esas gradas. Que nos arropen como en Alcalá y económicamente también necesitamos el respaldo. Los jugadores demuestran que vuelan cuando ellos empujan".