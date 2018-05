El Xerez CD quiere el derbi

El calendario quiso que el derbi más esperado por cadistas y xerecistas llegase en la última jornada de Liga. El domingo (12:30) se verán las caras en El Rosal Cádiz B y Xerez CD en una cita vital para los amarillos, que se juegan ser campeones, mientras que el cuadro azulino llega salvado del descenso matemático pero en peligro por los posibles y temidos descensos en cascada que se pueden producir de Segunda B.

Juan Pedro, tras atar la salvación, se siente aliviado y afronta el choque tranquilo y motivado. "Llevábamos cuatro semanas pasándolo mal, sin puntuar y viendo que cada vez pintaba peor la cosa. Cada vez había más presión y veíamos más cerca el momento decisivo. Nos hemos quitado todos de encima mucha responsabilidad, mucha presión, una mochila que llevábamos cargando durante mucho tiempo y que pesaba".

El Cádiz B tiene un gran nivel, Mere lo ha convertido en un equipo camaléonico, con gente muy rápida y de calidad"

La semana de Feria lógicamente ha ido "bien. El domingo después del partido estuvimos un rato con los jugadores celebrándolo y el jueves hicimos una comida fuera de la Feria pero luego dimos un paseo. La verdad es que después de haber conseguido el objetivo hemos podido disfrutar de la Feria más y mejor. Aún así, se ha disfrutado comedidamente, el domingo tenemos que competir y los excesos son bastante malos para rendir. Desde el jueves, ya nos hemos olvidado de la Feria, sólo pensamos en el partido del domingo, que es muy importante para todos nosotros".

Juan Pedro vivía los derbis de forma intensa como jugador y ahora se estrena como entrenador. Tiene claro el reto por la situación de su equipo: "Nosotros no vamos a puntuar, nosotros necesitamos ganar. Es un derbi y es un partido con muchísimos alicientes. Jugamos contra el líder, que tiene jugadores de mucho nivel y calidad. Ha sido el rival a batir durante todo la campaña y para nosotros es un reto más de superación contra las adversidades. Queremos acabar el año bien y dar una alegría a nuestra afición, que lo merece".

De todos modos, sabe que va a ser complicado porque "irán a por todas. Necesitan asegurarse con la victoria la primera plaza, tienen al Ceuta apretándoles bastante. Quedar primeros da mucha ventaja a la hora de disputar la liguilla de ascenso porque te permite disputar una eliminatoria inicial y si la pierdes ser repescado. Es importante acabar líder y más para ellos, que llevan todo el año ahí, sería un palo gordo perder la primera plaza en la última jornada, es como nadar y morir ahogado en la orilla del río. Tienen un equipo joven, con mucho nivel, lo conozco. Son jugadores con miras al primer equipo y Mere ha sabido trabajarlo bien y darles une estilo de juego camaleónico, se saben adaptar a cualquier circunstancia y a cualquier campo. Físicamente están fuertes, son dinámicos, tienen movilidad y en terrenos de juego grandes se desenvuelven bien. Su último pase tanto por su calidad como por su velocidad es bueno".

Lo que Juan Pedro no se plantea de cara a la cita del domingo es hacer rotaciones. "Nuestra intención es afrontar el partido como si nos estuviéramos jugando la salvación y sacaremos al equipo que más se lo merece y que mejor va a competir. Nos hubiese encantado salvarnos mucho antes y premiar a jugadores que se merecían más minutos por su compromiso, pero por las circunstancias nosotros hemos apostado por otros compañeros. Como he dicho, vamos a sacar el once que pensamos puede competir mejor, no habrá trato de favor hacia nadie. No hemos valorado esas cosas".