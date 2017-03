Al Xerez CD sólo le sirve un triunfo tras el revés en Conil

El Xerez Deportivo ha hecho de La Juventud un fortín desde el inicio de Liga y ha dejado escapar pocos puntos como local. Esta tarde, a partir de las seis menos cuarto, recibe al San José en un partido vital de cara a sus aspiraciones de ascenso. Ademas, la cita se ha convertido en mucho más importante si se tiene en cuenta la derrota que el equipo encajó el domingo pasado en el Pérez Ureba ante el Conil, que le alejó un poco más del Estrella San Agustín. Los de Alcalá son en estos momentos terceros con 53 puntos.

Los azulinos, sextos empatados a puntos con el Xerez DFC, no pueden fallar frente a un cuadro hispalense que, después de una primera vuelta irregular, ha salido de los puestos de descenso y tiene 39 puntos. En el Felipe del Valle, los de Vargas se impusieron a los rinconeros por 2-3. Pedro Carrión fue el gran protagonista del choque al hacer los tres goles del Deportivo.

Zamora volverá a la portería por la lesión de Álex García, con problemas en un dedo

Los enfrentamientos directos de esta jornada pueden favorecen a los xerecistas -el Cádiz B recibe al Ciudad de Lucena y el Xerez DFC al Estrella- y si son capaces de vencer pueden recuperar bastante terreno.

El Deportivo cuenta esta semana con las baja del extremo zurdo José Vega, que se lesionó en Conil y que no ha llegado a tiempo para esta cita pese a que lo ha intentado hasta última hora, y no recupera a ninguno de los futbolistas con problemas desde hace semanas. Tanto José María Barragán como Rubén Gómez tendrán que esperar para volver a vestirse de corto. El guardameta Álex García, con molestias en un dedo, no está al cien por cien y no jugará pero está citado. Por contra, el centrocampista Israel es alta después de ser baja el pasado domingo por problemas laborales, lo mismo que el delantero Carlos Álvarez, ausente por una lesión en los abductores que se produjo en un entrenamiento.

La lista de convocados para esta tarde la integran Álex García, David Zamora, Kevin, Alberto Orellana, 'Chino' Guerrero, Israel, Agu, Alberto, Albertito Gil, Javi Gómez, Pedro Carrión, David Narváez, Carlitos Álvarez, Abraham y Juanito Benítez.

El partido será muy especial para el central Kevin, titular indiscutible durante toda la temporada y uno de los azulinos más destacados por el excelente trabajo que ha realizado y por el nivel al que ha rendido, ya que hoy disputará su último encuentro de la campaña como xerecista. Se marcha a Viena (Austria) mañana con una beca de estudios y o regresará hasta junio.

En cuanto al once, es una incógnita pero presentará novedades respecto al que perdió frente al conjunto de Juanma Carrillo por la mínima en el Pérez Ureba. A la portería volverá David Zamora, suplente desde la jornada 25ª en el Navarro Flores de Rota, en lugar del lesionado Álex y en defensa también puede haber alguna que otra variante. Orellana podría dejar su puesto a Israel, aunque lo normal es que Isra actúe de pivote.

Por otro lado, la plaza que deja vacante en la banda izquierda José Vega puede ser tanto para Juanito Benítez como para Carlitos Álvarez si Abraham ocupa la derecha. Otra opción que puede barajar Vicente Vargas es la de apostar tanto por Benítez como por Álvarez cada uno en una banda y dejar a Abraham de inicio en el banco.

Mientras, el San José de Dioni Arroyo encara este choque tras encadenar dos derrotas consecutivas, la primera de ellas en el Felipe del Valle frente al Conil (1-5) y la pasada semana en Alcalá ante el Estrella (2-1) y con tres bajas por sanción. Nino fue expulsado ante el pasado domingo por doble amarilla y Ernesto y Dani cumplen ciclo de amonestaciones.