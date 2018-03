El Xerez Toyota continúa firme y acaricia la Copa

El Xerez Toyota Nimauto continúa con paso firme, no da tregua, no presenta fisuras. Los de Juan Carlos Gálvez no desaprovecharon la oportunidad de defender el liderato ante su público con éxito. Se impusieron por 6-4 al Victoria Kent en un partido muy disputado, pero que terminó decantándose a favor de los jerezanos.

Los azulinos, con estos tres puntos, mantienen distancias con sus directos perseguidores y prácticamente certifican su presencia en la Copa del Rey la próxima campaña.

Los azulinos controlan el juego, se ponen 4-1 y les toca reaccionar tras el 4-3 de los visitantes

Desde el inicio, el Xerez Toyota Nimauto llevó el control del juego. Los azulinos no tardaron en probar fortuna sobre la portería de Bolilla con disparos desde media distancia que no terminaban de causar verdadero peligro sobre la meta visitante. Los malagueños, muy bien replegados atrás, trataban de crear peligro a la contra y en una de ellas pudieron adelantarse por mediación de Mario, pero su remate ya sin portero se le marchó fuera.

La igualdad era la nota dominante en el choque que, a los diez minutos, y tras un tiempo muerto solicitado por Juan Carlos Gálvez, cambiaba de signo. El Xerez Toyota abría el marcador por mediación de Germán.

El gol dio alas a los azulinos, que dos minutos después ampliaban diferencias con un tanto esta vez de Raúl. A cinco minutos del descanso, Christian hacía el tercero de los locales y el Ruiz-Mateos explotaba de alegría.

Antes del intermedio, el Victoria Kent dejaba claro que no se iba a rendir fácilmente y conseguía recortar diferencias con una diana de su portero Bolilla tras un desvío de la defensa xerecista que descolocaba a Manuel. Con el 3-1 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, los azulinos salieron decididos a hacer el cuarto gol de la tarde. Raúl, con un disparo a la madera, y Samuelito, con un lanzamiento que salía algo desviado, mandaban los primeros avisos. El que no perdonaba poco después, a los 25 minutos, era Paquito que conectaba un gran tiro desde la frontal tras una asistencia de Juan.

Pese a la superioridad xerecista, el Victoria Kent no bajaba los brazos y a los 27 minutos, Claudio conseguía superar la salida de Juanlu con un gran cabezazo. Un minuto después, el propio Claudio hacía doblete y devolvía las esperanzas a su equipo de puntuar en el Ruiz-Mateos. El 4-3 lo complicaba todo para el Toyota.

Los minutos, no obstante, corrían en contra de los visitantes, que arriesgaban en la salida de balón, y en una contra bien trenzada, Antonio hacía el quinto para los de Gálvez. Tras el gol, el Xerez Toyota se limitó a controlar el juego y tratar de sentenciar el partido a la contra. El partido entraba en su último minuto y el Victoria Kent cometía la sexta falta que permitía a Paquito anotar el 6-3 desde el doble penalti. La afición ya festejaba una nueva victoria, con ola incluida, aunque tras el saque de centro Claudio firmaba el 6-4.