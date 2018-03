Zamora "El objetivo está a tiro, nos resta otra final el domingo"

David Zamora, guardameta del Xerez CD, está viviendo una temporada bastante complicada. A nivel colectivo, los problemas económicos y deportivos lastran al equipo y a nivel personal las lesiones le han jugado una mala pasada. Desde octubre, una rotura de fibras en el abdomen y problemas en el pubis se han convertido en su peor pesadilla. Ahora, cinco meses más tarde, comienza a ver la luz al final del túnel y el pasado domingo en Utrera se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro, ya que salvó a su equipo de la derrota con una gran actuación.

El portero azulino admite que "la campaña no está siendo fácil para nadie, ya que lo estamos pasando bastante mal con los campos para los entrenamientos y para jugar, con las deudas y con los resultados. Para mí, además, está siendo especialmente dura por las lesiones. El pubis me ha dado bastantes problemas, no esperaba que la lesión fuese tan larga. Se me complicó con la rotura en el abdomen y no mejoraba ni de una ni de otra. Ahora, todo ha quedado atrás, he vuelto a jugar, estoy teniendo continuidad y me voy encontrando mejor. Me ha costado muchísimo superar todas las molestias".

El triunfo del domingo ha dado vida al equipo, que tiene la permanencia más cerca. El xerecista detalla que "estamos muy contentos porque el encuentro era muy importante. Sabíamos que teníamos que ganar o, al menos, puntuar ante otro rival directo después de haber vencido al Atlético Onubense. Se consiguió y ya sólo pensamos en el partido del domingo ante el Castilleja. Si lo sacamos adelante, sí que podremos decir que tenemos la permanencia casi atada, es otra final de las tres seguidas que teníamos. De ganar, nos pondríamos con cuarenta puntos con bastantes jornadas por delante y con mucha moral. Hay bastantes equipos implicados y creo que todos ya sería muy difícil que nos superasen en la tabla".

Zamora le da mucho mérito a la victoria en Utrera porque "fue complicadísimo el encuentro. Nos quedamos con nueve jugadores, el árbitro nos machacó con las faltas y descontó casi siete minutos, creo que nos fuimos al minuto 52. A ellos, el descuento se les haría corto pero a nosotros se nos hizo eterno".

En cuanto a su actuación, reparte el mérito con sus compañeros. "Tal y como se puso el partido, ganando y en inferioridad, lo normal es que los que jugamos atrás, el portero y la defensa, tengamos más protagonismo pero el triunfo fue de todos, todos nos ayudamos en el campo. Es cierto que me salieron las cosas bien pero fue gracias a mis compañeros. Juan Pedro cuando llegó nos hizo ver que había que mejorar en el plano defensivo y lo estamos logrando, estamos encajando menos goles y eso ayuda a sumar porque arriba tenemos futbolistas buenos, que suelen aprovechar las ocasiones. Jugué con molestias porque con el Atlético Onubense me doblé un dedo del pie y aún tengo molestias pero queda poco para el final y toca aguantar el tipo como sea".

El partido ante el Castilleja se disputará en Gudalcacín y le gusta el escenario. "Hemos jugado ya en tantos campos que tenemos que hacerlo donde nos manden. De todos modos, allí nos trataron muy bien, nos sentimos cómodos y es mejor para la afición porque está más cerca. Necesitamos su apoyo en esta nueva final".