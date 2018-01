"La actitud del equipo es la línea que hay que seguir"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, alabó la entrega de sus futbolistas en un partido complicado: "Estamos en una dinámica ahora mismo que es complicada; había que sumar, intentar ganar como fuese, sumas uno... Todo lo que sea sumar siempre es positivo. El partido empezó con ellos con algo más de empuje, hicimos varias faltas que era la vida para ellos y a la tercera entró el balón. A partir de ahí el equipo reaccionó y a base de empuje, de ir, de ir y más ganas, hemos estado con más presencia en el área contraria. Quizás nos ha faltado un poco de más claridad o tener esas ocasiones más claras para terminar de llevarnos el partido pero la actitud del equipo, a raíz del gol y hasta el final del partido, esa es la línea que hay que seguir. Con esa actitud, con esas ganas y esa forma de competir, aquí se nos van a ir pocos puntos".

En condiciones normales un empate ante el Arcos puede calificarse como bueno pero la situación en la tabla del Guada hace que el punto sepa a poco: "Es que sumar uno te hace avanzar poco, pero todo lo que sea sumar... La próxima jornada vamos a Espiel, intentaremos sumar allí los tres puntos y hacer bueno este punto".

Llamo un poquito a la afición, se ha escuchado más a la gente de Arcos, la de aquí tendría frío o no sé..."

Vázquez reiteró que su equipo dio la cara tras el 0-1 con entrega, sacrificio y actitud: "Es que eso no nos puede faltar a nosotros: si nos falta eso, vamos a dedicarnos a otra cosa. Siempre hay que querer ganar, y más en nuestro campo. Es verdad que al equipo eso nunca le falta, nos están faltando los detallitos. Parece que si algo puede salir mal, sale mal. La faltita que es duda, no es falta; la que es en contra, sí es falta. Son detalles que a lo mejor estás en otra dinámica de ir ganando y a lo mejor ni se notan, pero ahora nos están pasando factura. Ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando, a los jugadores darle la enhorabuena por la actitud desde el gol hacia delante, lo único que en la dinámica en la que estamos, esos minutos de antes de empezar el partido nosotros no nos lo podemos permitir. Si estamos noventa minutos con ganas, actitud y vamos a por el partido, no tenemos que estar noventa, tenemos que estar cien más el descuento, más el tiempo que está parado... Antes de salir tenemos que estar metidos...".

Al Guada le toca apretar: "Cambiar la dinámica esta de once partidos ahora es complicado, hay que seguir, seguir y seguir porque este equipo tiene mucho que dar. Es lo que queda, esto no iba a ser fácil. Hicimos un comienzo bueno pero si alguien se esperaba que esto iba a ser muy fácil no es así, hay que apretar y todo el mundo. A mis jugadores siempre se lo digo, en el cuerpo técnico somos los primeros que tenemos que apretar pero también llamo un poquito a la afición, que se ha escuchado más a la gente de Arcos tanto animar como cada vez que había polémica, y la gente de aquí o tendría mucho frío o no sé...".

Debutó Borja y Goma y Alberto Durán se estrenaron en casa, refuerzos que refrescan el equipo: "Claro, los nuevos vienen con mucha hambre, tanto Goma como Alberto se han adaptado bien. Es verdad que cuantos más partidos lleven juntos con el grupo cada vez irán mejor pero los dos han estado bastante bien. Y Borja tenía esas ganas de jugar, ha hecho varias jugadas buenas y alguna ha podido ser gol. A seguir porque queda mucho. Los tres se han adaptado bastante bien y seguro que nos van a venir muy bien para seguir sumando y ayudar al equipo a conseguir el objetivo".