Hay que afinar en casa y fuera

El CD Guadalcacín perdió el pasado domingo una inmejorable oportunidad para poner tierra de por medio con los puestos de descenso a División de Honor. No pudo ser porque el San Roque de Lepe, sencillamente, fue mejor que los de Alberto Vázquez. El equipo jerezano no tuvo su día -acumula tres jornadas sin ganar- y además enfrente estaba uno de los equipos más potentes del campeonato, que ha sumado 19 de los últimos 24 puntos posibles y que, poco a poco, se está acercando a los puestos de fase de ascenso, objetivo con el que partía a principios de temporada.

El del Guadalcacín, obviamente, es otro bien distinto. La buena noticia estuvo en que los resultados de los rivales directos acompañaron. Del decimotercero al último clasificado sólo puntuó el San Roque, que arrancó un empate en su estadio frente al Utrera: Castilleja, Antoniano, Coria, Guadalcacín, Alcalá, Recreativo B y Los Barrios sucumbieron en sus intentos. Así que el Guada mantiene dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, que una semana más marca el filial recreativista con 19 puntos.

44'44Porcentaje de puntos. Los jerezanos sólo han sumado en casa 16 de 36 puntos posibles.3Penaltis. Tres penas máximas en las tres últimas jornadas, una por partido, le han pitado al Guada.4-0Al Alcalá. El resultado en el partido de la 1ª vuelta puede valer su peso en oro al final de Liga.

La salvación, está clarísimo, pasa por hacerse fuertes en el Fernández Marchán, de donde se han escapado cinco puntos en las dos últimas comparecencias de los azules. En efecto, para abrir el año y la segunda vuelta, el Guadalcacín no pudo pasar del empate (2-2) contra el Coria después de ir dominando con un claro 2-0. Luego llegó la derrota por la mínima en Lebrija con el Antoniano, un rival directo, y la del pasado domingo contra los leperos. Por cierto, a los de Vázquez les han pitado tres penaltis en las tres últimas jornadas, un dato cuanto menos extraño si se tira de estadística.

De las 16 jornadas que quedan de competición, el Guadalcacín tiene sólo siete partidos como local y nueve desplazamientos. Por el Fernández Marchán tienen que pasar aún rivales directos como el San Roque y Los Barrios mientras que hay que rendir visita al Recreativo B y al Alcalá, a éste en la última jornada de Liga y con el gol 'average' muy favorable después del 4-0 de la ida. Por las instalaciones guadalcacileñas también tienen que pasar Gerena, Algeciras y Écija, todos metidos de lleno en la pelea por la fase de ascenso, además del Ceuta y el Espeleño.

Hasta el momento, los guadalcacileños no está mostrándose como ese equipo que tenía en el Fernández Marchán un fortín. De hecho, el conjunto de Vázquez sólo ha sumado el 44,44% de los puntos en casa: cuatro victorias (Antoniano, Cabecense, Castilleja y Alcalá); cuatro empates (Sevilla C, Recreativo B, Arcos y Coria); y cuatro derrotas (Utrera, Betis B, Lebrijana y San Roque de Lepe). Si los jerezanos quieren certificar en mayo la permanencia en categoría nacional por tercera temporada consecutiva se tendrán que poner las pilas, no fallar contra rivales directos y sumar todo lo posible lejos del Marchán. No en vano, los jerezanos sólo han sumado cinco puntos lejos de casa. Sólo el San Roque, con tan sólo un punto, tiene peores números a domicilio.