La alcaldesa, con la Escuela sub 12 y sub 14 El Pilar-Marianistas

El caLa alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deporte, Laura Álvarez, ha recibido en el Ayuntamiento a las escuelas de rugby de la Asociación Deportiva Marianistas, que han participado en el Campeonato de España sub 14 y sub 12 celebrados días atrás en Oliva y Madrid, respectivamente. La regidora ha señalado que "el rugby es una modalidad deportiva histórica en nuestra ciudad y que hace décadas tuvo su apogeo con el Cruxe. Ahora se empieza a trabajar muy bien la base, se está fortaleciendo desde la cantera esta modalidad deportiva y tras cuatro años de trabajo bien planificado, Jerez ya empieza a hacerse un nombre, de momento, en las categorías nacionales de rugby". El responsable deportivo de El Pilar-Marianistas es José Díaz, mientras que el responsable de la modalidad de rugby es Pablo Vallejo. "La aspiración de los escolares que participan en esta modalidad es integrarse en un futuro en el Club de Rugby Xerez", ha afirmado Vallejo. Ambos equipos, creados hace cuatro temporadas, participaron en el denominado 'Grupo Promoción' dada la reciente creación de la escuela. El equipo sub 14 se proclamó campeón de España en dicho grupo superando a 30 rivales mientras que el equipo sub 12 finalizó en segundo lugar. "Recibimos la felicitación a nivel federativo por el comportamiento deportivo y por el nivel competitivo de ambos equipos, es algo que nos llena de orgullo", ha destacado Pablo Vallejo. Actualmente la escuela de rugby de El Pilar-Marianistas tiene 120 fichas, abarcando jugadores desde los 6 a los 14 años.