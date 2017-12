Los anfitriones hacen los deberes

Hasta dieciocho salidas se dieron ayer jueves en el área de regatas de la bahía de Cádiz para completar las tres primeras pruebas para cada una de las clases participantes en la XIV Regata de Año Nuevo, IX Memorial Kim Lytghoe que se celebra hasta mañana sábado bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela. Vientos de 10 nudos de intensidad media inestables y una gran mar de fondo han sido los ingredientes que han cocinado este primer asalto que permite los primeros lideratos, más claros en unas clases que en otros.

El local Juan Manuel Moreno se estrena coliderando la general de RS:X con el lituano Bernotas, con este por delante al mejor último parcial. Ambos anotaban un tanto este día poniendo encima de la mesa uno de los duelos de esta regata, con el permiso del otro ganador parcial del día, el sevillano Borja Carracedo (CN Sevilla), tercero con un punto más. El siguiente español y estrenándose en la categoría absoluta es Fernando Lamadrid Trueba (CN Puerto Sherry) con unos meritorios 8º, 7º y 6º que le sitúan sexto en la general provisional. En su anterior división (Juveniles), el primer podio es foráneo cien por cien, liderado con imbatibilidad por el ruso Akimov, seguido del lituano Didrikos y el también ruso Zhilin, con el primer español, Fernando Samalea (CN Sevilla), quinto.

La bahía recibe a los participantes con grandes olas y vientos inestables

Entre las chicas, Blanca Manchón (CN Sevilla) ha hecho lo que se esperaba ganando las tres pruebas. Le siguen empatadas a ocho puntos la suiza Fanny Baumann y la windsurfista del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid. Será muy interesante comprobar en qué queda este mano a mano entre ambas con la probabilidad real de que se le cuelen a Manchón al menor despiste de ésta.

En Techno Sub 17, un plástico que le he ha hecho ir al agua impidió al portuense Aurelio Terry (CN Sevilla) pelear por el primer puesto en la segunda manga en la que era cuarto. Aun así, dos primeros puestos en las otras dos le permiten liderar la clase con un punto de renta sobre el ruso Tokarev, que aprovechaba el traspié del local para sumar una victoria parcial. Cierra este primer podio la rusa Reznikova, con el siguiente español y campeón de España de la categoría inferior (sub 15), Daniel Sánchez (CN Sevilla), quinto a siete puntos de podio. En sub 15 domina el ruso Kovbasnk, ganador de dos pruebas, seguido de su compatriota Bannaja y la sevillana Laura Cantillana. La otra victoria parcial en esta clase se la adjudicaba la también rusa Boucova, cuarta.

En Raceboard, el líder es Carlos Liaño (CN Puerto Sherry) sin victoria parcial en su marcador pero con buena nota en las tres mangas (2+3+2). Los ganadores de la jornada fueron Paco Manchón, que hizo doblete, y Daniel Sánchez, ambos del Náutico Sevilla y que pagan el no haber participado en las tres situándose por detrás de Liaño a dos y tres puntos por este orden.

El regatista del CN El Trocadero de Puerto Real, Javier Torres, se vale de sus buenos resultados y la falta de regularidad de sus rivales para liderar en Láser 4.7 con ocho puntos sobre el belga Verstraelen y más de quince sobre el regatista de la misma nacionalidad Hinnekint. Torres ganaba una prueba, con otra manos de su inmediato seguidor, y la tercera del también belga Bruycker, a quien dos malos resultados sólo le permiten ser 18º.

Dominio local y puertorrealeño también en Láser Radial con dos regatistas de este club en podio. Entre ellos el líder es Antonio Coronilla, intratable con tres primeros, seguido a cinco y once puntos por la rusa Kislukhina, líder entre las chicas, y su compañero de club, Sócrates Fernández. En féminas, Ana Moncada (CN Sevilla), es tercera por detrás de las rusas desde la novena plaza de la general conjunta. En Standard la inscripción se reduce a tres regatistas y el primer puesto es para el deportista del CN de Álava, Andrés Lage, con dos triunfos ayer, seguido de los andaluces Diego Torregrosa (CAN Eslora) y Miguel Moncada (CN Sevilla), ganador de otra manga.

Hoy se celebra la segunda jornada con otras tres pruebas para cada clase de esta XIV Regata de Año Nuevo, IX Memorial Kim Lytghoe que tiene como sede el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz y cuenta con la organización de la Federación Andaluza de Vela, la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto y el patrocinio de Puerto Sherry.