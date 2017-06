La apuesta de Edu Villegas, los valores

Rafael Coca, candidato a la presidencia del Xerez DFC al frente de 'Xerecistas, jugamos todos', presentó ayer a Edu Villegas, aún portero de la primera plantilla azulina, como director deportivo de la entidad y a Dani Pendín como director de la cantera en el caso de ganar las elecciones el próximo jueves.

Coca destacó los valores tanto de Villegas como de Pendín, a los que consideró líderes del xerecismo y les agradeció la excelente predisposición mostrada por ambos desde el principio para respaldar a su candidatura.

Edu Villegas, que dejó claro que sólo abandorá el fútbol activo en el caso de que la candidatura que respalga gane las elecciones, explicó a grandes trazos su plan de trabajo, que pasan por "fomentar la cantera, los valores, el compromiso y en gestionar lo mejor posible un destacado presupuesto para la categoría".

El meta azulino, antes de explicar su programa, tuvo palabras de agradecimiento para la afición por su apoyo desde "el momento en el que aposté por este club. Era capitán de Los Barrios en Tercera División y perdí dinero y bajé bastantes categorías porque me enganchó el proyecto. Me he sentido la persona más feliz del mundo. Mi vida es el fútbol y, especialmente, esta entidad".

Luego, se refirió a su proyecto: "He sido canterano y quiero un club que confíe en sus jugadores de la base. Pretendemos que los que demuestren que valen se hagan con un hueco en la primera plantilla. Para ello, vamos a contar con Dani Pendín, que todo el mundo sabe lo que significa para el xerecismo. Lo que pretendemos es que los futbolistas que defiendan esta camiseta la sientan, tendrán que morir por este club. El que no cumpla con ese requisito, nos sabra. Además, va a colaborar con nosotros Otero. Además, contamos con un presupuesto importante para la categoría y ya hemos contactado tanto con entrenadores como con jugadores muy importantes. Lógicamente, también somos partidarios de la creación de un Xerez B, qie juegue los domingos por la mañana para recuperar las traiciones de siempre ".

Dani Pendín, por su parte, también se mostró agradecido por la oportunidad de trabajar para la candidatura, recordó que lleva trabajando en la cantera desde que aterrizó en el club como jugador y resaltó que el proyecto "es ilusionante y merece la pena apostar por él".