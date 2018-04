"Estamos más apurados"

Jerez Industrial y San José Obrero se enfrentan mañana (19:00 horas) en el campo de La Juventud con la idéntica idea de sumar los tres puntos que les acerquen a sus correspondientes objetivos: los blanquiazules, jugar la fase de ascenso y los blanquiverdes, certificar un año más la permanencia.

Tanto uno como otro afronta el encuentro en circunstancias diferentes. Los industrialistas sufrieron en El Torno la primera derrota desde que Paco Cala se hiciese cargo del equipo; por su parte, los de Canito llevan dos victorias consecutivas que sin embargo no les han servido para poner tierra de por medio con los puestos de descenso, que siguen estando a un punto.

El técnico del San José Obrero lamenta que esos dos triunfos seguidos, en casa del Rayo Sanlqueño y el pasado domingo frente al Vejer, no hayan servido para poner tierra de por medio con el descenso: "La verdad es que esperaba haber obtenido mayor diferencia pero no ha sido así y hay que seguir peleando la permanencia". Canito cree que la salvación rondará los 38 o 39 puntos porque "hay equipos que se han reforzado, como el Guadiaro con jugadores que estaban jugando en Gibraltar y fue capaz de ganar en casa del Bazán".

El calendario del San José Obrero no es el peor. Juega en La Juventud y luego tiene que recibir se en el Juan Fernández 'Simón' a Tesorillo y Chipiona y jugar en Guadiaro y Jédula. "En principio no es un mal calendario... si ganamos los partidos que tenemos en casa nos ponemos en 38 y quien gane tres de cinco está salvado seguro".

El técnico del San José Obrero espera que su equipo dé la talla en La Juventud: "Es un partido complicado pero mis jugadores están con ilusión; estamos bien". El San José Obrero lleva dos triunfos seguidos pero anteriormente ha pasado por una mala racha que le ha metido de nuevo en la pelea por la permanencia: "El problema que estábamos teniendo es que no metíamos las ocasiones. Ahora ha venido Barberá, que nos viene muy bien para nuestro juego, y ya las está empezando a meter Antoñito y los demás. Tuvimos una buena racha después de un inicio de temporada con un calendario muy difícil y a esto se unió luego que tuvimos lesiones de jugadores importantes y fuimos perdiendo jugadores. Ahora, la situación es la que hay y la que nos hemos ganado en el campo pero yo confío plenamente en mi trabajo y en los chavales que tengo. Llevo mucho tiempo en esto y no es la situación más difícil con la que me he encontrado".

Canito afirma que pese a las ausencias que va a presentar, "el Jerez Industrial tiene una gran plantilla, muy amplia y con muchas alternativas. Nosotros vamos a La Juventud a intentar puntuar; creo que estamos más apurados que ellos. El Industrial tiene ahora mismo más cerca su objetivo de la elimininatoria de ascenso que nosotros la permanencia, tenemos que seguir remando aguas arriba. No hay más que mirar la clasificación para corroborarlo. Ellos tienen más margen de error y si tienen un pinchazo no pasa nada mientras que nosotros sólo tenemos un punto más que Guadiaro y Juventud Sanluqueña. Llevamos dos victorias seguidas y si podemos conseguir una tercera, mejor que mejor aunque somos conscientes de que es muy complicado. Pero el San José Obrero irá a ganar porque nos hace falta".