El armario y el traje de misa

Puede decirse que son dos caminos distintos y muy definidos hacia el objetivo. Y tampoco tienen por qué ser elegidos. Tampoco es mejor uno que otro. Ni más efectivo ni menos. Aparentemente uno tiene más riesgos que el otro. O no. Nunca se sabe. A Real Madrid y Barcelona les va bien así, les ha ido bien así y así luchan por alzarse con el título de Liga.

Zidane cuenta con un gran fondo de armario y Luis Enrique va a cada batalla con lo puesto. La segunda línea le ha dado un rendimiento óptimo al entrenador francés, mientras que hablar de suplentes o refuerzos delante del asturiano debe ser algo así como mentar al mismísimo diablo.

La cuestión es que la plantilla del Real Madrid ha resultado ser tan decisiva que puede decirse que nada sería posible en el Santiago Bernabéu hoy sin los no titulares. Y no es sólo comparar los números de Álvaro Morata (15 goles, 5 asistencias) con los de Paco Alcácer (6 goles), es también medir algo que aunque parezca una fatalidad puede distinguir a los grandes de los que no lo son: la calidad física de los refuerzos, las lesiones... En el Madrid, sin ser una incorporación, sólo Bale dio problemas de enfermería. En el Barça, entre las lesiones de Mathieu, Digne, Turan, Aleix Vidal y Rafinha, suman 55 encuentros de baja médica.

La agigantada figura de Isco, que ganó partidos él solito con exhibiciones como en El Molinón o en Riazor y que consiguió avivar el debate sobre por qué no entra a los ojos de Zidane en el primer grupo, es otro poderoso argumento más. Sus diez dianas sumadas en la Liga, la espectacular ratio de goles/minutos jugados de James (8 en 12 partidos de titular, un gol cada 84 minutos), las nueve asistencias de Lucas Vázquez, el poderío de Kovacic o la velocidad y seguridad de Nacho son poderosos argumentos para defender el descomunal fondo de armario del Madrid, una letal línea de arqueros tras la caballería pesada (Cristiano, Benzema, Marcelo, Sergio Ramos...).

Claro que, del otro lado, los 100 goles que en esta jornada sumaron entre Messi (50), Luis Suárez (34) y Neymar (16) esta campaña acaban con todos los debates. Sólo puede decirse que Umtiti cumplió. Los Andre Gomes, Digne, Turan, Mathieu, Alcácer y hasta Denis Suárez, o no aportaron o no pudieron.