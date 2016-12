2016: dos ascensos y una división

El Xerez CD acaba 2016 con la incertidumbre de saber si va a seguir jugando en la ciudad. Hace una semana, el Ayuntamiento comunicaba que el club se quedaba sin campos para entrenar y jugar a partir del 1 de enero debido a que no ha regularizado sus deudas con la administración local. Si el Ayuntamiento no da marcha atrás, el partido contra la Olímpica Valverdeña ha sido el último del equipo en la ciudad. De momento, el club ha solicitado a la Roteña el Puntas Vela para recibir al Lora aunque el mayor problema lo tiene en encontrar campo para los entrenamientos.

El año 2016 que hoy acaba no pasará a la historia del fútbol jerezano, hundido en sus propias miserias desde que el máximo exponente de la ciudad perdió la categoría profesional. Desde entonces, se han desencadenado unos hechos que ni los más pesimistas se hubieran atrevido a aventurar, se han cometido muchos errores -por parte de todos- y se ha dividido más que unido. Para muchos, la gota que colmó el vaso se ha producido esta temporada cuando Xerez CD y Xerez DFC han coincidido en la nueva División de Honor. A día de hoy, el Guadalcacín es, por tercer año, el primer equipo de la ciudad por categoría.

El Guada sigue siendo el primer equipo de Jerez

El Guadalcacín sigue siendo el primer equipo de la ciudad por categoría. Los de la pedanía viven su tercera temporada en Nacional y también han tenido que superar muchos avatares durante el año. La temporada pasada se cerró mejorando la anterior, sumando 54 puntos en 40 jornadas. Para la actual campaña, la directiva apostó por una reducción drástica del presupuesto. Ismael trajo 'bueno, bonito y barato' pero dimitió después de caer contra el Betis B "al no calar el mensaje" en la plantilla. Alberto Vázquez se hizo cargo del equipo, que tocó fondo situándose colista. A partir de entonces, he llegado la reacción y el Guada suma tres victorias seguidas y 20 puntos, cuatro por encima del descenso. El otro equipo histórico de la ciudad, el Jerez Industrial, no consiguió el objetivo de estar en División de Honor y ahora con Jesús Mendoza lucha por el ascenso aunque de momento está algo lejos.