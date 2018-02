Los blancos usan el dosificador

El Madrid juega en la Copa con la seguridad y confianza del que se sabe ganador y dominador. Son 14 victorias consecutivas en la competición, no pierde desde 2013 y hoy competirá para ganar su quinto entorchado consecutivo. Tanto contra el Unicaja como contra el Iberostar Tenerife ha ido más tiempo por detrás en el marcador que por delante. Pero el aplomo y la seguridad que pose le hace inabordable y superar a los rivales aunque dosifique.

No le exigió tanto tiempo como el Unicaja el Iberostar, pero sí fue digno el partido del equipo tinerfeño, que ya había hecho historia derrotando en semifinales al Valencia. Salió con entusiasmo y durante 25 minutos fue al mando del duelo. San Miguel penetraba y dividía, Tobey se fajaba con Tavares y Fran Vázquez (16 puntos), un enorme competidor, hacía daño. Pero el Madrid es una máquina que no se sale del carril nunca. No le puso nervioso llevar 1/10 en tiros de tres, que el rival se fuera por 10 puntos. Siempre tiene una marcha más para llegar al nivel que le pide el contrario y al descanso ya estaba pisando los talones (38-37).

Rudy Fernández está más brillante ofensivamente que en las últimas temporadas (no ha dejado de serlo en defensa) y, con un Doncic bastante mejorado respecto al jueves, pegó el estirón que necesitaba. Reclamó el Iberostar varias jugadas a los árbitros, factor que normalmente favorece al que más gana. En un parpadeo ya dominaba por 15 puntos (49-64). Pidió tiempo muerto ahí Katsikaris para cortar y bajó de 10 la renta, ya en el último cuarto. Pero Doncic fabricó una asistencia a Thompkins y un triple lujoso para finiquitar el partido. La diferencia final no hizo justicia al buen partido del Tenerife. Pero la ley del campeón lo coloca en la antesala de su quinta Copa seguida.

Ficha técnica:

59 - Iberostar Tenerife (19+19+11+10): San Miguel (5), Ponitka (8), Vasileiadis (0), Abromaitis (4) y Tobey (14) - quinteto inicial-, Bassas (0), Vázquez (16), Allen (0), Beirán (4), White (8) y Borg (0).

77 - Real Madrid (11+26+19+21): Campazzo (6), Causeur (7), Taylor (1), Thompkins (13) y Tavares (4) -quinteto inicial-, Randolph (2), Fernández (13), Maciulis (0), Carroll (14), Reyes (0) y Doncic (17).

Árbitros: Pérez Pérez, Jiménez y Cortés. Sin eliminados

Incidencias: Primer encuentro de semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Gran Canaria Arena ante 9.346 espectadores.