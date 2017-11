Un buen Guada está cerca de puntuar en Sanlúcar (2-0)

Dos goles de Dani del Moral en las postrimerías del partido dieron al Atlético Sanluqueño una importante dosis de moral y tres puntos de oro al imponerse al Guadalcacín en un encuentro muy parejo que se resolvió al final. Los hombres dirigidos por Rafael Carillo logran así su cuarta victoria consecutiva, su séptimo encuentro sin conocer la derrota y el segundo triunfo en casa de la temporada ante un rival que tras ocho partidos invicto, sufrió su segunda derrota de la temporada.

Los de Alberto Vázquez comenzaron más enchufados el partido que su rival y cuando muchos espectadores ni siquiera habían ocupado su localidad, Adri daba el primer aviso al tratar de sorprender a Diego. Poco antes de llegar al cuarto de hora, el colegiado anuló un gol del Atlético Sanluqueño al entender que Pepelu se encontraba en fuera de juego. El propio jugador la tuvo poco después, pero ni él ni José aprovecharon una de las más claras de las que dispuso el cuadro local en el primer acto.

El partido comenzaba a ofrecer un fútbol poco vistoso por parte de ambos contendientes, demasiado trabado y sin claras ocasiones de gol. Además, los piques entre los jugadores tampoco invitaban a ver un gran espectáculo y al descanso se terminó llegando con un potente disparo de Rubén Cuesta que hizo intervenir de manera prodigiosa a Lebrón. Con un partido muy abierto pero con escasa ambición por ambas partes se dio paso a la segunda mitad.

No cambió demasiado el panorama. A Rafael Carrillo no le estaba gustando lo que veía sobre el rectángulo de juego y dio entrada a dos hombres de refresco en la reanudación. Parada y Dani del Moral fueron los elegidos por el técnico para tratar de conseguir una victoria que se resistía, ya que el Sanluqueño no terminaba de encontrarse cómodo ante un Guadalcacín que si bien tenía presencia en el área de Diego, apenas inquietaba al cancerbero.

Adri trató de poner tierra de por medio al marcador con un gran disparo lejano cuya parábola casi termina en gol. La réplica no se hizo esperar y a la salida de un córner es José, de cabeza, el que no logra el primero de la tarde porque lo impide la zaga visitante bajo palos. El encuentro llegaba a su fase decisiva con todo por decidir y fue entonces cuando los cambios hechos al descanso surtieron efecto en el Atlético Sanluqueño.

Fue Dani del Moral quien con una jugada individual y a falta de siete minutos para el final lograría el 1-0. El extremo, tras recortar a su par, vio como el balón se colaba en la portería después de golpear en el poste. Trató entonces el cuadro visitante de reaccionar e incluso tuvo tiempo de reclamar un penalti tras un derribo a Marín dentro del área. Sin embargo, lo que llegó fue el segundo tras una contra conducida perfectamente por Dani del Moral, que volvió a superar a Lebrón para finiquitar el triunfo local.