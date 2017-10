"Sería bueno ver a pilotos de MotoGP correr en Superbikes"

El Circuito de Jerez tuvo que esperar hasta septiembre de 2015 para coronar a Jonathan Rea como el primer campeón mundial en la historia del trazado andaluz. Desde aquel entonces, el piloto norirlandés permanece imbatible en el Campeonato del Mundo de Superbikes y este año regresa al trazado jerezano con el tercer título de su carrera deportiva ya en el bolsillo. A sus 30 años de edad, este afable motociclista británico no pierde ese espíritu ganador que intuyó su abuelo al pronosticar que sería un triunfador cuando apenas daba sus primeros pasos sin moto. Reafirmando la veracidad de tal presagio, Rea se ha anotado 12 victorias y 20 podios en las 22 carreras disputadas hasta ahora en este 2017, con las que el valor de sus palabras a Diario de Jerez gozan de todo crédito.

-El año pasado llegó usted a Jerez conduciendo el camión vivienda desde Francia con su mujer y sus dos hijos, ¿Este año ha hecho igual?

-No, esta vez he llegado a Jerez en avión, alquilé un coche y me estoy quedando en el motorhome con mi familia, que me resulta muy agradable.

-En 2015 fue el primer piloto de la historia que conseguía un título mundial en Jerez. Este año ya lo ha logrado ¿Eso le da una motivación extra para pasear este fin de semana en Jerez su título recién conquistado y lograr su primera victoria en esta pista?

-Por supuesto que me motiva, pues todavía no he conseguido victorias en los circuitos de Jerez o Qatar -última prueba del Mundial-. Así que en estas dos últimas carreras iré con más motivación a la pista para ganar y, a su vez, también es importante para llegar a la pretemporada invernal y al siguiente Mundial con gran confianza en la moto. Por todo ello, deseo más que nunca hacer un buen trabajo este fin de semana en Jerez.

-¿Qué resumen hace de la temporada? ¿Ha sido muy distinta de la 2016 o 2015? ¿Sus rivales se lo han puesto más difícil?

-Este año ha sido bastante divertido. La moto ha estado a un nivel muy alto y tuvimos un año extra para desarrollar la nueva montura. En 2016 fue muy difícil gestionar todo el campeonato. 2015 fue el año más especial porque también fue mi primer campeonato con Kawasaki y mis rivales me lo pusieron más difícil, quizás en este 2017 lo han puesto un poco más fácil.

-Su Kawasaki parece que le ha dado los resultados esperados ¿Cómo valora el nivel de su moto en comparación con la primera Kawasaki que utilizó en SBK?

-Las motos están a un nivel más alto y comparado con la que teníamos en 2015, la que he pilotado esta temporada cuenta con una potencia mucho más elevada. Las llantas son mejores, electrónicamente son mejores y en las carreras cada vez vamos más rápido, pero es difícil de comparar. Yo estoy muy satisfecho con mi Kawasaki de 2017.

-Su equipo es una máquina de triunfos...

-El Team Kawasaki es un equipo de alto nivel, justo el necesario para conseguir siempre lo mejor. Cada persona trabaja para conseguir lograr los mejores resultados. Es un equipo donde todo va como la seda.

-¿Se plantea seguir varios años más?

-En el 2018 sigo con Kawasaki y estoy muy contento de ello. No me veo compitiendo con 40 años pero la idea es de seguir corriendo por ahora. Disfruto mucho pilotando y a mediados del año que viene veremos si tengo otro contrato con otra marca pero lo ideal sería seguir con Kawasaki. Estoy interesado en saber lo que deparará el futuro.

-¿Qué valoración hace de los pilotos españoles de Superbikes?

-Desafortunadamente los mejores pilotos españoles corren en MotoGP. Tenemos pilotos como Torres, que participó en Moto2, y Ramos, que ha competido a nivel nacional, son buenos pilotos pero comparados con otros españoles nunca han competido en MotoGP. Sería bueno ver a pilotos de MotoGP participar en Superbikes y así se incrementaría el nivel de la competición.

-¿Qué le parece el nuevo asfalto del Circuito de Jerez? Es el primer campeón del mundo que puede valorar esta reforma...

-El asfalto es perfecto, muy suave. Hicieron muy buen trabajo pero desafortunadamente en las curvas 1 y 8 necesitan mejorarlo porque el asfalto salta y si yo fuera la persona que hubiera pagado por ese trabajo no estaría contento porque en esas curvas se nota que no lo han hecho bien y necesitan mejorarlo. El asfalto en general está bien porque las ruedas no se gastan tanto, excepto en esas curvas.

-¿Cómo está viendo la lucha por el título en MotoGP entre Márquez y Dovizioso, entre Honda y Ducati, con Yamaha menos protagonista?

-Es muy difícil de opinar porque los dos son muy buenos pilotos y yo soy un gran fan de Marc Márquez. Pero también admiro lo de Dovizioso, Andrea está haciendo una gran temporada este año y creo que va a ser una batalla increíble al final.

-¿Superbikes está aumentando su prestigio internacional?

-Es difícil opinar sobre ello porque no veo todo alrededor del mundo, pero poco a poco y año por año hay más gente esperando que lleguen las Superbikes y estamos viajando a muchos países como Tailandia. El próximo año también a Argentina, y espero que Dorna siga apostando por las Superbikes.

-¿Cómo promocionaría usted esta carrera de Jerez para que venga más público?

-Cuesta comprender por qué no asiste más público, especialmente en España donde la afición a MotoGP es muy fuerte, pero Superbikes está cada vez más cerca. Es difícil de entender, pero yo sé que en Italia las Superbikes tienen más seguidores y también en Inglaterra, Australia y Tailandia. Pero en España creo que tengo más apoyo de mis fans que viajan desde otros países que de los propios españoles.

-¿Ha vuelto a su restaurante favorito de Jerez? ¿Ha promocionado esta ciudad?

-Mi restaurante favorito es Gula, intenté ir el miércoles pasado pero estaba cerrado y por eso desafortunadamente no pude cumplir mi deseo. También me gusta el pescado de la Venta Esteban. Me encanta la vida en esta ciudad. Los domingos el equipo intentamos ir a cenar y disfrutar de la comida local.

-¿Qué le dice su hijo mayor cuando le ve ganar y cuando no lo hace?

-El mayor de mis hijos tiene 4 años y sabe cuando gano y cuando no gano. Generalmente siempre está feliz, pero cuando gano, él en casa finge que está también en el podio con el champán y es bastante divertido.